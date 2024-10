Pixabay/Creative Commons Se não controlarmos o aumento global da temperatura, eventos como o colapso de ecossistemas e desastres climáticos extremos se tornarão cada vez mais frequentes

Um estudo realizado por pesquisadores do Instituto Potsdam para Pesquisa sobre o Impacto Climático (PIK) constatou que a Terra pode ter ou está perto de ultrapassar sete dos nov e limites planetários capazes de desencadear catástrofes ambientais irreversíveis.

Segundo os cientistas, o aquecimento global é um dos motivos para o alerta. Se não for controlado, é esperado o avanço do colapso climático e a ocorrência de cada vez mais eventos extremos.

O estudo aponta quais são os sete tópicos cujos processos já ultrapassaram níveis considerados seguros ou estão próximos de ultrapassar:

Mudanças no uso da terra do planeta: tem a ver com o desmatamento e urbanização de ecossistemas naturais, o que afeta a regulação climática. Já está em uma zona de alto risco. Mudanças climáticas: ligado ao aumento da temperatura devido à poluição por gases do efeito estufa. Já está em uma zona de alto risco. Biodiversidade: extinção de várias espécies, causada pela degradação dos habitats naturais e pela exploração excessiva dos recursos. Também está numa zona de alto risco. Ciclo do nitrogênio e fósforo: ligado ao uso excessivo de fertilizantes, que polui a água e afeta os ecossistemas aquáticos. Também está numa zona de alto risco. Uso de água doce: tem a ver com a demanda crescente por água em várias regiões, que está se aproximando de níveis críticos. Os níveis seguros já foram ultrapassados. Poluição química por compostos como microplásticos: ligada ao acúmulo de produtos químicos tóxicos no ambiente. Os níveis seguros já foram ultrapassados. Acidificação dos oceanos: tem a ver com o aumento de CO₂ na atmosfera, que torna os oceanos mais ácidos, afetando a vida marinha e os recifes de corais. Níveis seguros estão próximos de serem ultrapassados.

Os únicos dois processos que não se aproximam de uma zona de risco são os níveis de aerossóis na atmosfera, ou seja, a quantidade partículas suspensas no ar, e a camada de ozônio, protegida por ações internacionais contra sua degradação.

"A avaliação geral é que o paciente, o Planeta Terra, está em estado crítico. Seis dos nove 'Limites Planetários' foram ultrapassados, e sete processos apresentam tendência de aumento da pressão. Em breve, a maioria dos parâmetros da 'Verificação da Saúde Planetária' estará na zona de alto risco", diz Rockström.



