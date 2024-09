Agência Brasil “Brasil vive terrorismo climático”, diz Marina Silva





Nesta terça-feira (17), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima , Marina Silva (Rede-SP), afirmou que o Brasil tem quase cinco milhões de quilômetros quadrados em condições de risco para sofrer queimadas . “É como se tivéssemos uma situação de risco em todo território nacional”, pontuou.

“Num contexto como esse, se as pessoas não pararem de atear fogo, nós estamos diante de uma situação de uma área de quase 5 milhões de quilômetros quadrados com matéria orgânica muito seca e em processo de combustão muito fácil, em função da baixa umidade, da alta temperatura e da velocidade dos ventos”, explicou em entrevista ao programa Bom Dia, Ministra, da EBC.

Segundo Marina, todos os estados brasileiros tomaram medidas, como a proibição da utilização de fogo, para impedir incêndios. Ela relatou que, qualquer queimada, pode ser caracterizada como criminosa.

Na entrevista, a ministra pontuou que o Brasil tem passado por um “terrorismo climático”, pois há crimes ambientais e que não há pena adequada aos envolvidos.

“Essa seca está acontecendo em vários lugares do mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai e em outras partes do mundo. A diferença é que, aqui no Brasil, tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, em que as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar ainda mais o problema”, comentou.

“As penas hoje são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam o fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Há pena de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, ela é transformada em algum tipo de pena alternativa e ainda tem-se uma atitude, como de alguns juízes, que relaxam completamente a pena”, completou.





Marina Silva quer aumentar penas para crimes ambientais

A ministra explicou que o Ministério do Meio Ambiente possui uma equipe que trabalha na elaboração de propostas para aumentar as punições para crimes ambientais. Ela usou projetos que estão no Congresso Nacional, como o que classifica o manejo ilegal do fogo como crime hediondo.

Ela ainda relatou que o governo federal tem trabalhado para encontrar os responsáveis pelas queimadas. Atualmente, a Polícia Federal tem trabalhado em 50 investigações.

“Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com ele, podemos pegar inclusive quem são os articuladores e mandantes”, concluiu.

