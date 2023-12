Divulgação Deputado Amorim Mandel é o parlamentar mais jovem da Câmara dos Deputados e já se posicionou a favor de questões ambientais quando enviou um ofício para 62 prefeituras do Amazonas questionando as medidas para combater a estiagem e as queimadas do estado do Amazonas

O deputado federal pelo Amazonas, Amorim Mandel (Cidadania-AM) apresentou uma denúncia para autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a qualidade do ar na Amazônia.

A denúncia aconteceu durante a apresentação da “bancada do planeta” na COP28 que está acontecendo em Dubai até o dia 12 de dezembro.

Em setembro, o governo do Amazonas declarou situação de emergência ambiental em cidades do sul do estado e da região metropolitana de Manaus, após diversos registros seguidos de queimadas na região que deixaram os municípios encobertos por fumaça durante vários dias.

No documento, Mandel diz que há uma “contínua e sistemática violação dos direitos ao ar limpo, à vida, saúde, bem-estar e ao meio ambiente saudável e sustentável sofrida pela população da Amazônia” como “resultado de omissões generalizadas do Estado brasileiro“.

“Essas omissões causam grandes preocupações ambientais e podem resultar em danos irreversíveis para a Amazônia e para a saúde coletiva.”

Na denúncia, o deputado pede que as autoridades exijam do governo federal e dos governos dos Estados do Amazonas e do Pará, além da Prefeitura de Manaus que eles adotem “urgentemente” medidas para “fazer cessar e prevenir violações futuras dos direitos universais apresentados e que, eventualmente, reparem o dano causado à saúde coletiva e ao meio ambiente.”

Bancada do planeta

A bancada do planeta é uma iniciativa da deputada brasileira Célia Xakriabá e busca reunir uma rede internacional de parlamentares para defender pautas ambientais.

O objetivo é chegar a 200 membros até a COP30, no Brasil e no momento conta com 23 nomes.