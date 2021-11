Reprodução Greta ironiza e 'promete' moderar discurso após gritar na COP26

Em mais uma de suas ironias, a ativista sueca Greta Thunberg afirmou nesta quarta-feira (3) que irá "neutralizar" a sua linguagem após ter sido gravada no início da semana falando insultos durante um protesto à margem da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow.

"Tenho o prazer de anunciar que decidi zerar as emissões líquidas de palavrões e palavras chulas. Se eu disser algo inapropriado, prometo compensar dizendo algo simpático", brincou a adolescente em sua conta no Twitter, fazendo referência à meta global de atingir uma emissão líquida zero de carbono até 2050.

Na última segunda-feira (1º), Greta fez um discurso para ativistas próximo ao rio Clyde, nos arredores do local onde ocorreu a cúpula da COP26. Na ocasião, ela foi filmada junto com algumas pessoas gritando a frase: "você pode colocar sua crise climática no c...".

Hoje, em outra publicação no Twitter, a sueca chegou a comemorar o anúncio de que "quase 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo assinaram nosso apelo aos líderes mundiais para acabar com a traição climática durante a COP26".

"As pessoas estão se mobilizando e se levantando juntas", escreveu ela.