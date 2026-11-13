Reprodução/Defesa Civil de Santa Catarina SC: campanha reúne doações a indígenas atingidos por tempestades



A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) organizou uma campanha de apoio às comunidades indígenas afetadas por tornados e temporais no estado.

As doações serão recebidas até esta sexta-feira (13), na capital, em Lages e Chapecó. Na região, vivem famílias guarani e kaingang.

De acordo com dados do Instituto Socioambiental (ISA), são cerca de 1,5 mil pessoas que vivem nas terras indígenas Toldo Chimbangue, Toldo Chimbangue II e Aldeia Kondá.

Os itens coletados deverão chegar aos atingidos na semana que vem, segundo informou a Udesc.

O mês de novembro começou com alertas da Defesa Civil de Santa Catarina, prevendo tempestades fortes, com rajadas de vento, no oeste do estado, onde estão localizadas as aldeias. Mais de uma centena de municípios foi impactada.

Pontos de coleta

Florianópolis

Lages

Chapecó

Udesc Oeste - Departamento de Enfermagem (Rua Sete de Setembro, 91D - centro)

