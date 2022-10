Marcos Porto / Agência O Dia Marcelo Freixo vota na Zona Sul e demonstra confiança: 'Minha expectativa é de virar no segundo turno'

O candidato ao Governo do Estado do Rio, Marcelo Freixo (PSB) chegou por volta das 10h50 para votar na sede da Fecomércio, no bairro do Flamengo, na Zona Sul. O ex-deputado federal chegou ao local junto da esposa, Antônia Pellegrino e, na fila para a urna, ele cumprimentou apoiadores.



Além da mulher, Freixo estava acompanhado dos candidatos ao senado André Ceciliano (PT), à Câmara Federal Jandira Feghali (PCB), Lindbergh Farias (PT), Tatiana Roque (PSB) e Tarcísio Motta (Psol), além do candidato a deputado estadual, Pratinha (PSB).

Antes de votar, o candidato afirmou acreditar que haverá um segundo turno entre ele e o atual governador do Rio, Cláudio Castro (PL), mas confia na possibilidade de conquistar o cargo.

"Tudo indica que a gente está perto e uma diferença muito provável de virada, ainda mais com esse sentimento de vitória da democracia, vitória da legalidade, vitória da constituição de 88. Sem dúvida alguma, o Rio precisa acompanhar o Brasil", afirmou Freixo, que disse ainda que as eleições de 2022 devem ser marcadas pelo resgate à democracia.

"A minha expectativa é de virar no segundo turno, é da gente ir com muita força. Junto com essa onda de alegria que vai ser a campanha nacional, vamos fazer o Rio de Janeiro ficar de pé, trazer emprego de volta, trazer paz de volta, trazer diálogo e união", declarou Freixo.

"A gente não pode mais continuar vivendo uma política marcada pelo medo, pelo ódio, pela violência, pela ameaça. A gente precisa repactuar esse país e repactuar o Rio de Janeiro de onde saiu isso que criou tanta fragilidade, tanta violência", completou.

"Temos que ressignificar o papel da política. O papel da política não é da guerra, é o da democracia, da diferença com respeito, e a gente quer fazer isso enquanto Governo do Rio de Janeiro, junto com Lula", finalizou o candidato.

