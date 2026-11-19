Reprodução Máquinas trabalham em pavimentação de rodovia em Goás

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) homologou a licitação de R$ 119,8 milhões para asfaltar a estrada da Chapada das Covas, que liga a zona rural de Gameleira de Goiás ao povoado de Samambaia, em Luziânia. O trajeto de 54,88 quilômetros passa por Silvânia, onde fica a chapada que dá nome à estrada. O resultado foi publicado no Diário Oficial do Estado na quarta-feira (18).

A proposta ficou R$ 21 milhões abaixo do orçamento de referência da Goinfra, de R$ 140,78 milhões, uma diferença de 14,93%. A Ética Construtora, líder do consórcio, e a Matrix Infraestrutura têm participação de 49,27% cada. A Rudra Engenharia detém os 1,46% restantes, conforme o termo de homologação.

O contrato ainda não foi assinado e o prazo de 28 meses começa com a emissão da ordem de serviço. O cronograma prevê seis meses para o projeto executivo e 27 meses para as obras, com execução do segundo ao 28º mês.

Faixa da estrada alcança 74 propriedades ou glebas

O estudo de engenharia que serviu de base à licitação identificou 74 propriedades ou parcelas de terra ao longo da estrada. Em 70 delas, o levantamento prevê desapropriações. Juntas, as áreas a desapropriar somam 380,56 hectares, e as indenizações pelas terras e benfeitorias foram estimadas em R$ 23 milhões. Nos outros quatro registros, o estudo indica que a obra não exigiria desapropriação.



