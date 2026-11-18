Google Street View Veículos trafegam pela GO-060, entre Goiânia e Trindade próximo ao retorno do Vera Cruz

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) manteve suspensa a licitação para construir o viaduto Vera Cruz na GO-060 , entre Goiânia e Trindade. Em 12 de novembro, o plenário confirmou a medida que impede o governo estadual de convocar outra empresa até que o tribunal julgue se a exclusão da proposta da Conata Engenharia foi regular. O acórdão foi publicado na terça-feira (17) no Diário Oficial do Estado.

O viaduto está previsto para as imediações do posto da Polícia Militar Rodoviária. A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) estimou a obra em R$ 77.068.269,98. A Conata ofereceu R$ 71.642.663,77, o menor valor da concorrência. A diferença foi de R$ 5,43 milhões, ou 7,04% do orçamento.

Por que a Goinfra descartou a menor proposta

A Goinfra desclassificou a Conata em junho. Após dois pedidos de esclarecimento, a Diretoria de Obras Rodoviárias considerou que faltavam cálculos para demonstrar o custo por hora de seis equipamentos, entre eles dois geradores e uma máquina de solda. Segundo o parecer da agência, as cotações de aluguel não detalhavam quanto custaria cada equipamento em funcionamento e nos períodos de inatividade.

Em recurso administrativo, a Conata afirmou que os fornecedores haviam informado os preços pelos quais alugariam as máquinas. A empresa contestou a exigência de detalhar os custos internos das locadoras e defendeu que a Goinfra avaliasse o preço dos serviços e o valor total da proposta.

Com a saída da Conata, o Consórcio Viaduto Vera Cruz, formado por Poros Construtora e RFJ Construtora, chegou a ser declarado vencedor em julho, com oferta de R$ 73,97 milhões. O consórcio defendeu que as certidões e os contratos apresentados comprovavam sua experiência. Após analisar os recursos, a Goinfra concluiu que a documentação não demonstrava a experiência mínima exigida para obras de pontes ou viadutos. A inabilitação do consórcio foi registrada em 14 de agosto.

O que o tribunal decidiu

Ao analisar a representação da Conata, a equipe técnica do TCE reconheceu que a Goinfra podia exigir a comprovação dos preços. Os técnicos, porém, consideraram a exclusão desproporcional. Na avaliação deles, a empresa deveria ter tido nova oportunidade de corrigir as falhas, e a agência não demonstrou que os custos questionados comprometiam o preço dos principais serviços ou o valor total da oferta.

O relator, conselheiro Celmar Rech, concedeu a cautelar em 29 de outubro. No voto, apontou o risco de a Goinfra assinar o contrato antes que o tribunal examinasse a disputa. A agência registrou a suspensão da Concorrência Eletrônica nº 072/2026 no sistema estadual de contratações em 5 de novembro.

O Acórdão nº 3511/2026 suspende os efeitos da desclassificação da Conata, a convocação de outra concorrente e as etapas seguintes da licitação. Até quarta-feira (18), o processo seguia sem decisão definitiva sobre a exclusão da empresa.



