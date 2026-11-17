PRF PRF apreendeu cerca de 380 ampolas de tirzepatida em meio a uma carga de verduras em Jaraguá (GO)

Cerca de 380 ampolas de tirzepatida foram apreendidas em meio a uma carga de verduras na BR-153, em Jaraguá (GO), na tarde de segunda-feira (16). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os medicamentos eram de origem estrangeira e não tinham a documentação fiscal e sanitária exigida. O motorista, de 56 anos, foi detido.

A abordagem ocorreu no km 361 da rodovia, durante uma fiscalização de combate ao crime. De acordo com a corporação, o condutor demonstrou nervosismo ao conversar com os agentes e confirmou que transportava mercadorias sem documentação fiscal.

Na vistoria do compartimento de carga, os policiais encontraram uma caixa de isopor entre as verduras. Dentro dela estavam as ampolas do medicamento, sem os documentos exigidos para o transporte, conforme a PRF.

O motorista afirmou aos agentes que a carga havia sido embarcada em Goiânia e tinha como destino Redenção, no Pará. A corporação não informou quem seria o responsável pelo envio ou pelo recebimento dos medicamentos.

O iG já noticiou medidas da Anvisa contra medicamentos irregulares, incluindo uma apresentação de tirzepatida sem registro sanitário.

O condutor e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Anápolis (GO). Não foi informado se ele permaneceu preso após ser apresentado à PF.



