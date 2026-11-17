Reprodução PMGO Avião agrícola atingiu um carro durante a aproximação para pouso na zona rural de Aragarças, em Goiás

O trabalhador rural Denilson Lima de Araújo, de 28 anos, voltava de uma fazenda onde havia ido acertar uma oportunidade de trabalho quando um avião agrícola atingiu o carro em que ele viajava. A colisão ocorreu na tarde de sábado (14), em uma estrada de terra na zona rural de Aragarças, no oeste de Goiás. Denilson morreu e outras duas pessoas ficaram feridas.

O irmão de Denilson, Aluísio Correa de Araújo Junior, contou à TV Anhanguera que o trabalhador começaria a prestar serviços nos dias seguintes. Segundo ele, duas aeronaves agrícolas estavam no chão quando o carro passou em direção à fazenda. Na volta, as duas já estavam no ar.

Aluísio disse que o carro estava a cerca de 200 metros da rodovia quando foi atingido. Cinco pessoas viajavam no veículo, quatro adultos e uma criança de oito anos. O impacto arrancou o teto e a parte traseira do automóvel.

O piloto fez um pouso de emergência alguns metros adiante e saiu ileso. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreram os feridos.

O menino foi levado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Em boletim divulgado na segunda-feira (16), a unidade informou que ele estava em estado grave na UTI Pediátrica e respirava com auxílio de aparelhos.

Piloto disse que não viu o carro antes do pouso

Em depoimento à Polícia Civil, o piloto afirmou que o sol à frente da aeronave prejudicou a visibilidade durante a aproximação. Ele disse que fez uma checagem visual, mas não viu o carro antes de tocar o solo. Segundo o piloto, havia cones nas extremidades da estrada, que não tinha sinalização específica de área de pouso.

A Polícia Civil registrou a ocorrência na Delegacia de Aragarças e solicitou perícia no local. A investigação também deve verificar a regularidade do uso da estrada por veículos e aeronaves.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que investigadores do Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa VI) foram acionados no sábado para iniciar a apuração sobre a aeronave de matrícula PT-GTA. Nessa etapa, a equipe reúne informações, preserva evidências e verifica os danos relacionados à colisão.



