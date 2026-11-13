Letycia Bond/Agência Brasil Goiás aparece em terceiro lugar no ranking de processos públicos classificados como intolerância ou injúria racial

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) colocou processos raciais entre as prioridades de novembro, o Mês da Consciência Negra. A ação integra o Mutirão Racial 2026, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enquanto Goiás soma 589 processos pendentes líquidos relacionados a racismo em tramitação.

O número foi consultado pela reportagem do iG no Painel Justiça Racial do CNJ. O indicador exclui processos suspensos, sobrestados ou arquivados provisoriamente. Se todo o estoque pendente for considerado, o estado chega a 687 processos.

O mutirão reúne casos de racismo, injúria racial, discriminação racial e crimes de ódio. Juízes receberão listas de processos identificados pelo CNJ para analisar possíveis providências em cada ação.

Quatro anos após a Lei do Racismo

A mobilização ocorre quase quatro anos após a Lei nº 14.532/2023 incluir a injúria racial na Lei do Racismo. O artigo 2º-A passou a prever pena de dois a cinco anos de reclusão e multa para ofensas à dignidade em razão de raça, cor, etnia ou procedência nacional.

Em 2024, o CNJ também aprovou a aplicação obrigatória do Protocolo para Julgamento com Perspectiva Racial em todo o Judiciário. A orientação busca considerar o contexto de discriminação racial na análise de processos e na produção de provas.

Em Goiás, uma decisão recente mostra como a nova legislação vem sendo usada. Em maio deste ano, a Justiça condenou um homem por injúria racial contra um médico plantonista do Hospital Municipal de Mambaí, no Nordeste goiano. Segundo o Ministério Público de Goiás (MPGO), a pena foi de três anos e um mês de reclusão, em regime aberto, além de 16 dias-multa e indenização mínima de R$ 20 mil à vítima.

O debate também chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). Em junho, o ministro Cristiano Zanin restabeleceu uma condenação por injúria racial e classificou o caso como racismo recreativo, quando uma suposta brincadeira é usada para encobrir ofensas racistas. Na decisão, o ministro afirmou que o efeito da fala sobre a vítima deve ser considerado, e não apenas a alegação de que não houve intenção de ofender.

O estoque de processos em Goiás cresceu junto com os casos novos registrados no painel. Foram 311 em 2023, 453 em 2024 e 648 em 2025. Em 2026, a ferramenta aponta 548 novos casos até a última atualização.

Os dados judiciais não retratam sozinhos a dimensão da violência racial. Em 2024, 32.820 pessoas negras foram vítimas de homicídio no Brasil, o equivalente a 77% do total. A taxa de mortes entre negros foi de 27,3 por 100 mil habitantes, 170,3% maior que a taxa entre não negros.

Na última década, entre 2014 e 2024, 435.551 pessoas negras foram assassinadas no país, segundo o Atlas da Violência. Em Goiás, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou, em 2025, 940 ocorrências de racismo e 671 de injúria racial.

Os números não devem ser comparados como se fossem uma mesma lista. Registros policiais, inquéritos e processos judiciais têm classificações e etapas diferentes. Ainda assim, eles mostram que o racismo não se limita a episódios isolados nem ao debate de novembro.

O caso de Vinícius Júnior, na Espanha, tornou o tema mundialmente conhecido em 2024, quando três torcedores foram condenados por ofensas racistas contra o jogador. No Brasil, casos de injúria racial em Goiás e de condenação em Itumbiara mostram que a discussão também está presente no cotidiano do estado.



