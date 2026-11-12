Reprodução Usina da mineiradora Serra Verde

A mineradora Serra Verde, que opera em Minaçu, no norte de Goiás, iniciou em outubro os embarques comerciais de terras raras para uma empresa financiada pelo governo dos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela controladora USA Rare Earth na segunda-feira (9), em comunicado que também registra o início dos pagamentos em novembro.

A compradora é a US SIIE, LLC, sociedade de propósito específico criada para adquirir a produção. O fornecimento está previsto em um contrato de 15 anos, que abrange 100% da produção da primeira fase da operação e estabelece preços mínimos para quatro elementos usados em ímãs permanentes.

O material comercializado é o carbonato misto de terras raras, conhecido pela sigla em inglês MREC. Trata-se de um produto intermediário: os elementos ainda precisam passar por separação e outras etapas industriais antes de serem empregados na fabricação de ímãs.

Segundo a USA Rare Earth, a Serra Verde é a única produtora fora da Ásia a fornecer, em escala comercial, os quatro principais elementos usados nesses ímãs: neodímio, praseodímio, disprósio e térbio. A operação de mineração e processamento em Goiás começou a produzir em janeiro de 2024.

Os embarques ocorrem após a conclusão da aquisição da Serra Verde pela companhia americana, em 3 de setembro. A compra havia sido anunciada em 20 de abril, com valor estimado de US$ 2,8 bilhões. O negócio previa US$ 300 milhões em dinheiro e cerca de 126,8 milhões de novas ações da USA Rare Earth; a avaliação considerava a cotação dos papéis à época do anúncio.

Com a aquisição, o grupo passou a reunir a operação brasileira de extração e processamento com instalações e projetos de separação, produção de metais e fabricação de ímãs nos Estados Unidos e em outros países. A estratégia declarada pela empresa é estruturar uma cadeia de fornecimento independente da China.

O apoio americano também alcança a controladora. Em junho, a USA Rare Earth anunciou acordos definitivos com o Departamento de Comércio dos Estados Unidos para acessar até US$ 1,6 bilhão em recursos federais e crédito. Os termos preveem a emissão de ações e direitos de compra de ações ao governo, com desembolsos vinculados ao cumprimento de etapas dos projetos.

A disputa envolve materiais utilizados em motores de veículos elétricos, turbinas eólicas, equipamentos médicos e aplicações de defesa. As terras raras são um grupo de 17 elementos químicos. A dificuldade de separá-los e de encontrar concentrações economicamente viáveis ajuda a explicar o nome, embora estejam presentes em diferentes regiões do planeta.

A China concentra as principais etapas dessa indústria. Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), em 2024 o país respondeu por 60% da extração mundial das terras raras usadas em ímãs, 91% do refino desses elementos e 94% da fabricação de ímãs permanentes sinterizados. Os percentuais se referem a essas cadeias específicas, e não a todos os usos das terras raras.

O Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás da China, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). A posição no ranking de reservas, porém, não equivale ao domínio das etapas industriais necessárias para transformar esses materiais em componentes tecnológicos.

Na operação de Minaçu, a primeira etapa do programa de otimização foi concluída em setembro. A produção está em aumento gradual, e a USA Rare Earth projeta alcançar um ritmo equivalente a 4 mil toneladas anuais de óxidos totais de terras raras no segundo trimestre de 2027. Para o quarto trimestre de 2026, a previsão é vender pelo menos 325 toneladas nessa unidade de medida.

A segunda etapa deve elevar o ritmo de produção para 6,4 mil toneladas anuais até o fim de 2027. A empresa prevê concluir as obras e iniciar o comissionamento, fase de testes e preparação dos equipamentos, no terceiro trimestre daquele ano.

O cronograma atual altera a previsão divulgada na conclusão da compra: em setembro, a empresa esperava atingir o ritmo de 4 mil toneladas anuais até o fim de 2026. O comunicado de novembro desloca essa meta para o segundo trimestre de 2027.