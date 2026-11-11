Divulgação Trecho da GO-174, na principal região produtora de grãos do Estado, foi duplicada

Goiás exportou 23,7 milhões de toneladas de mercadorias em 2025, mas rodovias que conectam seus polos produtores aos corredores de escoamento receberam avaliações regulares ou ruins na Pesquisa CNT de Rodovias 2026.

O cruzamento das notas das estradas com dados da produção agrícola identifica problemas em ligações que atendem municípios como Rio Verde, Jataí, Montividiu, Catalão e Ipameri.

O total exportado foi apurado pelo Instituto Mauro Borges (IMB) com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e abrange todas as mercadorias vendidas ao exterior.

Para investigar a relação entre as estradas e a safra, a reportagem cruzou a pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT) com dados municipais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e o cadastro rodoviário da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra).

Na avaliação da CNT, 3.432 dos 4.147 quilômetros de rodovias estaduais pesquisados em Goiás ficaram nas categorias regular, ruim ou péssima, o equivalente a 82,8%. Desse conjunto, 2.975 quilômetros foram classificados como regulares, 407 como ruins e 50 como péssimos. Os 715 quilômetros restantes receberam avaliação boa ou ótima.

CNT Mapa mostra condições das estradas goianas





Nas federais, 2.763 dos 3.588 quilômetros examinados tiveram classificação boa ou ótima, uma participação de 77%. Somados, os dois recortes abrangem 7.735 quilômetros. As proporções se referem à extensão pesquisada, e não à totalidade das estradas existentes no estado. A avaliação geral considera pavimento, sinalização e geometria da via.

As condições do pavimento também entram na estimativa de custo do transporte . No recorte estadual de Goiás, a CNT calcula um acréscimo de 39% no custo operacional em comparação com estradas de pavimento ótimo. Nas federais pesquisadas, a estimativa é de 11,1%.

O cálculo utiliza parâmetros da NTC&Logística para diferentes condições do pavimento. O percentual representa uma comparação técnica com a condição ótima, não uma alta anual do preço do frete ou um prejuízo contabilizado especificamente pelos produtores rurais.

Contraste no sudoeste, principal região produtora do Estado

O contraste aparece no Sudoeste, onde se concentram alguns dos maiores produtores de grãos de Goiás. Rio Verde e Jataí colheram, juntos, 7,82 milhões de toneladas de soja e milho em 2025, ou 21,6% da produção estadual desses dois produtos. A ligação de 110 quilômetros entre os municípios pela BR-060 recebeu classificação boa.

Uma das conexões estaduais com esse polo, porém, teve resultado inferior. A GO-174, no trecho de 174 quilômetros entre Iporá e Rio Verde, foi classificada como regular. A rodovia atende Rio Verde e Montividiu, municípios que somaram 5,85 milhões de toneladas de soja e milho no ano passado. Em Rio Verde, a rede rodoviária também se conecta à região do terminal ferroviário da Rumo.

Na GO-050, os 156 quilômetros entre Jataí e Chapadão do Céu também receberam classificação regular. Os dois municípios produziram 4,21 milhões de toneladas de soja e milho em 2025. A ligação se insere na rede de acesso às BRs 060, 158 e 364, que conectam a região a outros corredores de transporte.

Outro trecho regular é o da GO-184 entre Jataí e Aporé, com 145 quilômetros. Os dois municípios somaram 3,62 milhões de toneladas dos mesmos grãos. Esses volumes dimensionam a atividade agrícola nas localidades atendidas, mas não indicam quanto foi transportado por cada estrada ou destinado à exportação . Como Jataí aparece em mais de um corredor, os totais não podem ser somados.

No Sudeste goiano, a GO-330 recebeu avaliação ruim na ligação de 221 quilômetros entre Anápolis e Catalão. Entre os municípios atendidos pelo corredor estão Catalão, Ipameri e Orizona, que produziram, juntos, 1,56 milhão de toneladas de soja e milho em 2025. A rede tem conexões com a BR-050 e com a infraestrutura ferroviária regional.

GO-330 tem o pior resultado

A GO-330 é a ligação estadual mais mal posicionada de Goiás no ranking consultado. Das 22 ligações estaduais incluídas, duas foram classificadas como boas, 19 como regulares e uma como ruim. O ranking considera critérios de continuidade e extensão mínima de 50 quilômetros pesquisados; por isso, não reúne todos os segmentos avaliados. A nota de cada ligação resulta de uma média ponderada pela extensão.

Entre os corredores federais, a BR-364 recebeu classificação boa tanto nos 194 quilômetros de Santa Rita do Araguaia a Jataí quanto nos 192 quilômetros de Jataí a São Simão. A BR-050, entre Cristalina e Cumari, teve avaliação ótima nos 221 quilômetros ranqueados. Já a BR-158, entre Aragarças e Jataí, ficou como regular em 278 quilômetros.

Essas conexões fazem parte das alternativas para levar a produção aos portos. O Panorama Logístico de Goiás, publicado pela Infra S.A. em março de 2026, identifica rotas do Sudoeste para Santos, em São Paulo, pelas malhas ferroviárias Central e Paulista e por combinações que utilizam as BRs 060 e 364 até Rondonópolis, em Mato Grosso, com continuidade pela Malha Norte. O estudo também aponta transporte integralmente rodoviário até o porto.

No acesso ao polo de transbordo de São Simão, a GO-164 recebeu classificação regular nos 70 quilômetros entre Quirinópolis e São Simão. Nesse corredor, a avaliação das estaduais complementa a da BR-364, que também alcança o município e recebeu nota boa no trecho a partir de Jataí.

A pecuária amplia a relevância da rede estadual para além dos grãos. No Noroeste, Nova Crixás tinha 795 mil bovinos e São Miguel do Araguaia, 598 mil, segundo a Pesquisa da Pecuária Municipal de 2025, do IBGE. A GO-164 atende essa região e recebeu classificação regular na ligação de 460 quilômetros entre Novo Planalto e São Luís de Montes Belos. A GO-244 também ficou como regular nos 124 quilômetros entre São Miguel do Araguaia e Porangatu.

A CNT estima em R$ 3,19 bilhões a necessidade de investimentos para recuperar as rodovias estaduais pesquisadas em Goiás. Para as federais, o valor é de R$ 2,81 bilhões. As cifras correspondem à necessidade técnica de recuperação apontada pela pesquisa; não representam recursos já previstos no orçamento nem obras contratadas.



