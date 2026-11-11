Divulgação Traçado proposto para o Expresso Pequi prevê seis estações entre Brasília e Goiânia; construção ainda depende de autorização

A empresa Ferrovia Brasil Central S.A. quer construir uma ferrovia para ligar Brasília a Goiânia com trens que poderiam alcançar 250 quilômetros por hora. Batizado de Expresso Pequi, o projeto prevê uma linha de aproximadamente 155 quilômetros. O pedido de autorização foi tornado público pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) no Diário Oficial da União de terça-feira (10).

A companhia solicita o direito de construir e explorar a ferrovia por 99 anos. A publicação, porém, não libera as obras: a decisão da ANTT apenas formaliza o conhecimento do requerimento apresentado pela empresa. O empreendimento ainda depende do avanço das análises e das etapas de autorização e licenciamento.

Pela proposta, o transporte de passageiros teria seis estações: Brasília, Santo Antônio do Descoberto, Alexânia, Abadiânia, Anápolis e Goiânia. No Distrito Federal, o traçado partiria de Samambaia, com previsão de integração ao Metrô-DF. A conexão permitiria aos passageiros continuar o deslocamento pela capital federal no sistema metroviário.

A empresa apresenta o empreendimento como integralmente privado, sem utilização de dinheiro público na construção. Essa é a previsão de financiamento anunciada pela companhia, que ainda busca autorização para implantar a ligação ferroviária.

O desenho divulgado prevê via dupla e eletrificada, com capacidade para 600 passageiros por trem e intervalos de 15 minutos nos horários de pico. A velocidade de 250 km/h corresponde ao limite máximo projetado para as composições, e não à velocidade média de todo o percurso.

Operação prevista para 2036

No cronograma divulgado pela empresa, o início do transporte de passageiros está previsto para 2036. Antes disso, o planejamento inclui a assinatura do contrato com a ANTT em 2026, a obtenção da licença prévia e a conclusão dos estudos e projetos em 2029, além da licença de instalação em 2031.

As intervenções de infraestrutura, implantação da via e construção dos terminais aparecem previstas para 2033. São metas da proponente, ainda condicionadas ao avanço do empreendimento.

A ligação ferroviária entre as duas capitais é discutida há pelo menos 17 anos. Em 2009, um projeto de lei apresentado na Câmara dos Deputados já propunha incluir o trecho Brasília–Anápolis–Goiânia no Plano Nacional de Viação e dar à ferrovia o nome de Expresso Pequi. A justificativa fazia referência ao fruto característico do Cerrado e à sua presença na cultura regional.

A proposta daquela época tinha características diferentes: previa transporte de passageiros e cargas, com trens de velocidade máxima entre 150 e 180 km/h. O requerimento agora publicado pela ANTT corresponde à iniciativa apresentada pela Ferrovia Brasil Central.



