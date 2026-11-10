PCGO Armas e drogas apreendidas e ação policial durante a 20ª fase da Operação Destroyer, segundo a PCGO

A Polícia Civil de Goiás prendeu ao menos dois homens em flagrante por porte de armas e drogas durante a 20ª fase da Operação Destroyer, que realiza buscas para cumprir 88 mandados judiciais na manhã desta terça-feira (10). A ação tem alvos em sete cidades goianas e nos estados do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul.

Em Goiás, os mandados são cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo, Goianira, Hidrolândia e Itapaci. As ordens judiciais estão divididas entre 44 mandados de prisão temporária e 44 de busca e apreensão.

Batizada de Operação Fratura, a ofensiva corresponde à 20ª fase da Operação Destroyer . Segundo a corporação, o objetivo é desarticular uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro .

A PCGO informou ainda que a operação envolve restrições judiciais sobre R$ 6 milhões em bens. O balanço inicial não detalha o número de pessoas presas em flagrante nem a quantidade de armas e drogas apreendidas.

A investigação é conduzida pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), com atuação do Grupo Especial de Proteção ao Torcedor (Geprot).



