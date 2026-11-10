Reprodução/Instagram Lei prevê prática em espaços autorizados e sinalizados; empinar motocicleta no trânsito continua sujeito a multa e suspensão do direito de dirigir

Goiânia passou a ter uma lei específica para a prática de manobras com motocicletas , conhecidas como “grau”, que condiciona a atividade à autorização de espaços pelo poder público e mantém a proibição em vias de circulação geral. A Lei nº 11.727, de 27 de outubro de 2026, foi publicada no Diário Oficial do Município de segunda-feira (9) e entrou em vigor na mesma data.

O texto permite a atividade em pistas ou espaços públicos destinados ao motociclismo esportivo e recreativo, em eventos autorizados e supervisionados por órgãos de segurança e trânsito e em áreas privadas. Neste último caso, exige autorização do proprietário e ausência de risco à coletividade. A exigência de autorização e regulamentação municipal, prevista no início do artigo 2º, abrange as categorias listadas.

A lei proíbe as manobras em rodovias, avenidas, ruas residenciais e demais vias públicas de circulação geral. Também veda a prática em condições que coloquem terceiros em risco ou sem equipamentos de proteção individual. Além do grau, o texto menciona modalidades chamadas de “RL” e “corte de giro”.

A definição e a sinalização dos espaços caberão a uma secretaria que deverá ser designada pelo prefeito. A lei não apresenta endereços autorizados nem detalha exigências como barreiras de proteção, atendimento de emergência, limites de ruído ou critérios de participação.

O artigo 6º estabelece que o Executivo “poderá regulamentar” a norma em até 60 dias da publicação. O texto também permite incentivar a criação de espaços para treinos e eventos, estabelecer parcerias com entidades do motociclismo e promover campanhas educativas.

A norma foi promulgada pelo presidente da Câmara Municipal, Romário Policarpo. O projeto que originou a medida, de autoria do vereador Sargento Novandir, foi aprovado em segunda votação em 13 de maio, conforme registro da Câmara.

O que diz o Código de Trânsito Brasileiro

As regras municipais não alteram as penalidades do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Empinar uma motocicleta no trânsito é infração gravíssima, prevista no artigo 244, inciso III, com multa de R$ 293,47 e suspensão do direito de dirigir . Essa suspensão decorre da própria infração e independe do acúmulo de pontos.

O artigo 175 trata de outra conduta: exibir manobra perigosa por meio de arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com arrastamento de pneus. Prevê multa de R$ 2.934,70 e suspensão. O enquadramento depende do comportamento constatado, sem aplicação automática desse valor a qualquer manobra.

Também pode haver responsabilização criminal. O artigo 308 alcança a exibição de perícia ao volante ou guidom, em via pública, sem autorização e com geração de risco à segurança pública ou privada. A pena prevista é de seis meses a três anos de detenção, além de multa e suspensão ou proibição de obter habilitação. O enquadramento exige a presença dos elementos descritos no artigo.

Autorizações e limites da legislação municipal

A Constituição atribui à União a competência para legislar sobre trânsito e transporte. Aos municípios, permite tratar de assuntos de interesse local e complementar a legislação federal e estadual no que couber. A própria lei goianiense remete às penalidades do CTB.

O código federal também prevê condições para provas e competições em vias abertas à circulação, inclusive ensaios. O artigo 67 exige permissão da autoridade responsável pela via, autorização da entidade desportiva competente, garantia para danos materiais, seguro para terceiros e pagamento dos custos operacionais.

A natureza do espaço também importa: pelo artigo 2º, vias e estacionamentos de estabelecimentos privados de uso coletivo estão abrangidos pelo CTB. Ser propriedade particular, portanto, não basta para afastar as regras de trânsito.

Procurada, a Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito disse que não comentaria o caso.