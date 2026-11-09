Reprodução Homem foi levado à delegacia em Goiânia após denúncia de ameaças contra ex-vizinha

Um homem de 50 anos foi preso pela Polícia Militar no sábado (7), em Goiânia, suspeito de ameaçar divulgar fotografias íntimas de uma ex-vizinha caso ela não lhe enviasse vídeos de conteúdo sexual. Segundo a corporação, a mulher, de 35 anos, recusou os pedidos, mas continuou a receber mensagens e ligações.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Ao g1, a Polícia Civil informou que não houve prisão em flagrante. A instituição abriu um procedimento para apurar os fatos e solicitou medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

De acordo com o relato apresentado à PM, os episódios começaram há cerca de dez anos, quando os dois eram vizinhos em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Na época, o homem subia no muro para observar a mulher dentro de casa. Ela se mudou da cidade há mais de três anos em razão do assédio.

O contato foi retomado no fim de outubro deste ano. A vítima suspeita que o antigo vizinho tenha conseguido seu número de telefone por meio de um anúncio de aluguel de imóvel, conforme as informações repassadas à polícia.

A partir de então, ela passou a receber mensagens com fotografias íntimas suas e ameaças de publicação das imagens em um site pornográfico. Para não divulgar o material, o suspeito exigia que a mulher gravasse e enviasse vídeos íntimos.

A corporação informou que o agressor sexual fez 93 ligações para a vítima em dois dias: 53 em 29 de outubro e outras 40 no dia seguinte. As tentativas de contato continuaram mesmo após a mulher se recusar a atender às exigências.

Após a denúncia, os policiais identificaram o suspeito e o localizaram na residência dele, no Setor Bella Vitta, em Goiânia. Durante a abordagem, segundo a PM, o homem relatou que havia feito as fotografias com um celular, aproveitando a proximidade entre os imóveis quando os dois eram vizinhos.

O aparelho indicado pelo suspeito foi localizado pelos militares. O homem foi levado à Deam, responsável pela apuração. O nome dele não foi divulgado.



