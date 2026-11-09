PCGO Imagens divulgadas pela PCGO mostram prisões e diligências da Operação Máquina de Fraudes, que investiga suspeitas de golpes eletrônicos e apostas ilegais

Uma rede de empresas financeiras e plataformas de pagamento era usada para viabilizar milhares de golpes eletrônicos e apostas ilegais, segundo a Polícia Civil de Goiás. A investigação levou à Operação Máquina de Fraudes, deflagrada nesta segunda-feira (9), com alvos em sete estados, um investigado nos Estados Unidos e apoio da Interpol.

As ordens judiciais atingem quase R$ 40 milhões em bens e valores dos suspeitos. A ação busca cumprir 12 mandados de prisão temporária e 27 de busca e apreensão domiciliar, além do sequestro e bloqueio do patrimônio. A polícia contabiliza 40 medidas cautelares no conjunto da operação.

O alcance internacional da investigação está ligado a um dos alvos, que vive nos Estados Unidos. Para as medidas contra ele, a PCGO recorreu às autoridades norte-americanas e à Interpol, por meio de uma difusão vermelha , mecanismo de cooperação policial para localizar e solicitar a prisão ou detenção de pessoas procuradas.

A estrutura por trás dos golpes

Segundo os investigadores, o grupo utilizava fintechs, gateways e intermediadoras de pagamento nas atividades ilícitas. Essas empresas e ferramentas fazem parte da estrutura de serviços financeiros e processamento de pagamentos digitais. É o uso dessa rede para sustentar as fraudes e as apostas ilegais que está sob investigação.

O ponto de partida foi uma falsa campanha de doações. A apuração desse caso levou os policiais à estrutura que, de acordo com a PCGO, viabilizava milhares de fraudes eletrônicas.

Entre os golpes identificados, a polícia cita o uso de um vídeo falso de um líder religioso conhecido nacionalmente para simular pedidos de doação. O nome dele não foi informado.

Alvos em sete estados

No Brasil, as diligências ocorrem em Goiânia e Itapuranga, em Goiás; João Pessoa e Santa Rita, na Paraíba; Curaçá e Senhor do Bonfim, na Bahia; Londrina, no Paraná; Mogi das Cruzes, em São Paulo; Belo Horizonte, em Minas Gerais; e na cidade do Rio de Janeiro.

A investigação é conduzida pelo Grupo de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (GREF), da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (Deic), com apoio das polícias civis dos estados envolvidos.



