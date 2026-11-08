Raphael Bezerra Leonardo Neres mostra um dos sanduíches; comerciante aprendeu o ofício com o irmão e desenvolveu suas próprias escolhas de montagem e molho

Explicar o que é o X-salada de Goiás para quem nunca esteve no estado vai muito além de descrever um lanche tradicional com pão, queijo, hambúrguer, bacon, alface e tomate. Mais do que uma refeição rápida, o prato carrega afeto e identidad e, ocupando um lugar central na cultura e na tradição goianas.

O valor cultural e imaterial do alimento é tão marcante que sua receita e modo de preparo ultrapassaram as fronteiras do estado, alcançando cidades por todo o Brasil e chegando a países como Estados Unidos e Portugal.

A receita é muito simples. Pão tostado na chapa, hambúrguer caseiro, queijo, presunto, alface, tomate, milho e batata palha. Há também os adicionais à parte, como o abacaxi - o mais tradicional -, cebola, purê de batata e catupiry. E tem de todos os tipos e para todos os gostos. X-tudo, que inclui, normalmente, salsicha e ovo. Tem também a proteína de frango ou o lombo suíno. E um tempero mais do que especial e único de cada Pit Dog, o molho verde caseiro - uma espécie de maionese feita com ervas, ovo, óleo e algumas especiarias a depender da receita.

A receita básica é simples: pão na chapa, hambúrguer caseiro, queijo e outros acompanhamentos típicos da comida de rua brasileira. As variações incluem adicionais como abacaxi — o toque mais tradicional —, cebola, purê de batata e catupiry, além de opções com frango ou lombo suíno e o clássico X-tudo, que leva ovo e salsicha. O grande diferencial de cada lanchonete do tipo Pit Dog é o molho verde caseiro, uma maionese especial feita com ervas, ovos e especiarias.

Reprodução Hambúrguer, queijo, bacon, salsicha, milho e salada dividem espaço no pão; as combinações variam conforme o pedido e a receita de cada estabelecimento

A história começou na década de 1970, no Centro de Goiânia, quando dois irmãos abriram uma sanduicheria e a batizaram de Pit Dog em homenagem ao cãozinho da família. O nome acabou incorporado ao vocabulário local e virou sinônimo do próprio segmento, tornando-se uma marca registrada na memória dos consumidores.

Em Goiás, ninguém sai para comer um sanduíche, podrão, bauru ou dogão. O goiano diz que vai ao pit dog, mesmo quando o lugar tem outro nome na fachada.

Arquivo Registros do Pit Dog na década de 1970: o nome do estabelecimento foi incorporado ao vocabulário goiano e passou a identificar outras sanduicherias.

O sanduíche foi ganhando as ruas e recebendo incrementos. Surgiram novos ingredientes, combinações e maneiras de prepará-lo. Nos quiosques instalados em praças, canteiros centrais e esquinas, a comida passou a acompanhar diferentes momentos da vida: a saída da balada, o encontro depois do boteco, o fim do culto, o passeio em família. Há quem vá ao pit dog para uma refeição rápida e quem escolha uma mesa para comemorar o aniversário.

Entre um pedido e outro, esses lugares se tornaram parte do cotidiano urbano. Para quem senta à mesa, são comida e encontro. Para quem trabalha atrás do balcão, representam o sustento da família, os salários dos funcionários e uma conta diária que precisa fechar. É também por aí que se explica a história do X-salada: pelo prazer de comer e pelo trabalho de manter a chapa acesa.





Negócio em família ameaçado pela bolsa de valores

Manter o negócio funcionando ficou mais difícil, na avaliação de Ademildo Pereira de Godoy, presidente do Sindicato dos Proprietários de Pit Dogs de Goiânia (Sindpit-dog). O reconhecimento como patrimônio e a presença na imprensa deram visibilidade ao setor, mas o dirigente descreve um momento de dificuldade para ganhar dinheiro com a venda dos sanduíches.

Arquivo pessoal Ademildo Pereira de Godoy, de camisa clara, durante degustação em espaço do Senac; dirigente representa os proprietários de pit dogs e defende a preservação da atividade

A dificuldade tem como fator de pressão principal o aumento no preço da carne bovina, que passou por valorização desde que ingressou a bolsa de valores. A alta presença do produto no mercado internacional, na avaliação do dirigente, dificulta o repasse do aumento ao consumidor.

O aumento chega a um produto cuja identidade depende justamente da combinação entre recheio, qualidade e preço.

O Brasil vende para a Ásia, o Brasil vende para a Europa, o Brasil vende para o mundo, e aí a proteína subiu muito Ademildo Godoy





Godoy explica que muitos proprietários preparam os próprios hambúrgueres. Outros trabalham com fornecedores que produzem sob encomenda, seguindo as características de cada estabelecimento. Na avaliação dele, buscar ingredientes inferiores para reduzir despesas pode comprometer o sabor pelo qual o cliente volta.

A preocupação do dirigente é que essa dificuldade de manter a rentabilidade provoque um encolhimento do setor. Ele relata que houve estabelecimentos que fecharam depois da pandemia e cita os aplicativos de venda e a concorrência com negócios voltados às entregas entre os desafios enfrentados pelos comerciantes.

Cadeia de negócios

O movimento de um pit dog alcança outros balcões antes do lanche chegar à mesa. Há quem forneça o pão, prepare a carne, venda os frios e abasteça o estabelecimento com as verduras e embalagens. Essa circulação é pouco percebida para quem observa apenas o tamanho do quiosque.

Senac Milho, batata palha, salada e diferentes combinações de recheio compõem os sanduíches servidos nos pit dogs de Goiás

O tamanho desse mercado aparece em um boletim do Sebrae Goiás divulgado em outubro de 2026: são mais de 3 mil pit dogs no estado, cerca de 1,5 mil deles em Goiânia. A quantidade ajuda a explicar por que o impacto econômico se estende aos negócios que abastecem os balcões.

O dirigente estima que a atividade gere cerca de 40 mil empregos diretos em Goiás, entre atendentes, chapeiro (o responsável pela preparação e montagem dos sanduíches), moto boys e teleatendentes.

Na estimativa apresentada por Godoy, 90% do que os pit dogs consomem é comprado no próprio estado, principalmente em Goiânia. O restante é composto principalmente pelo bacon, que vem de Minas Gerais, e as embalagens que já começaram a ter a produção ampliada em Goiás.

Segundo ele, há diferenças importantes entre as casas. Algumas construíram marcas conhecidas e ampliaram a operação; outras mantêm uma estrutura pequena, familiar, com sanduíches menores e atendimento concentrado no bairro. Na avaliação do dirigente, essa diversidade precisa ser considerada quando se discute o peso econômico dos pit dogs.

Patrimônio em disputa por espaço e reconhecimento

O reconhecimento cultural foi também uma reivindicação dos comerciantes por proteção à atividade. Em 8 de outubro de 2020, a Lei nº 20.872, de autoria da então deputada estadual Adriana Accorsi (PT) e sancionada por Ronaldo Caiado (PSD), declarou a gastronomia e a cultura dos pit dogs patrimônio cultural goiano. Em 2021, Goiânia também reconheceu essa tradição como patrimônio cultural imaterial.

Imagem gerada por IA Infográfico mostra os ingredientes do X-salada e como está o setor em Goiás





Godoy relata que participou da articulação pela lei para preservar os empreendimentos e o modo de preparar os sanduíches. A defesa da tradição ocorreu em um contexto de questionamentos sobre a ocupação dos espaços públicos.

Em 2017, o Ministério Público de Goiás havia ajuizado uma ação contra o município para cobrar a regularização de quiosques, pit dogs e outros comércios instalados nessas áreas. O órgão questionava autorizações precárias e a ausência de licitação. Na ocasião, afirmou que buscava ordenar as instalações e garantir igualdade no acesso às permissões de uso. mpgo.mp.br

Para os comerciantes, conforme o relato de Godoy, estava em jogo a continuidade de negócios construídos ao longo de anos. A discussão envolve o lugar ocupado por esses estabelecimentos na vida dos bairros e as regras para o uso de áreas que pertencem à cidade.

Da logística à chapa e um negócio em família

A aposta de Leonardo Neris no próprio pit dog começou com o incentivo do irmão, que já trabalha no ramo há 16 anos. Ele era supervisor de logística e tinha oito anos na mesma empresa quando decidiu sair para abrir o negócio com a esposa, Raissa Neris.

O empreendimento, na região leste de Trindade, ainda é recente, e o casal divide a rotina de trabalho. Segundo Leonardo, um entregador participa do atendimento quase diariamente, enquanto uma ajudante reforça a equipe de quinta-feira a domingo. O movimento varia, e ele ainda está construindo a relação com a clientela.

Você tem dia bom, tem dia ruim. Leonardo Neris





Durante a entrevista, a conversa continua enquanto Leonardo prepara os sanduíches. As perguntas sobre o negócio se misturam às explicações sobre os ingredientes, a montagem e os cuidados que aprendeu a considerar no atendimento. É nesse trabalho que ele procura transformar a experiência adquirida com o irmão em uma receita própria.

Raphael Bezerra Leonardo explica as técnicas de montagem do x-salada

Quando fala da qualidade do lanche, Leonardo começa pelos produtos que recebe. A escolha do pão, do milho, da batata palha e do queijo interfere no resultado. Na sua avaliação, o cliente habituado a um sanduíche percebe quando um ingrediente é substituído por outro de qualidade inferior.

Para o hambúrguer, conta com um açougue que fornece a carne preparada e embalada. Na cozinha, diz acompanhar as condições da alface, do tomate e do abacaxi. Se algum produto já não está adequado para servir, prefere descartá-lo e assumir o prejuízo.

A preocupação também passa pelo que está escrito no cardápio. Leonardo afirma que procura comprar e servir os cortes anunciados. Ao explicar essa escolha, recorre a uma orientação que ouviu do pai.

Para ele, o cliente precisa receber aquilo que escolheu e reconhecer a qualidade pela qual pagou. É assim que espera fazê-lo voltar, mesmo que a decisão limite o ganho em uma venda.

Se meu lucro é pequeno, não importa, eu quero atender o meu cliente. Leonardo Neris



















