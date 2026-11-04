Uma criança de 1 ano e 6 meses morreu após se afogar em uma piscina desativada durante um almoço em família, no domingo (1º), em Pires do Rio, no sudeste de Goiás. Segundo o delegado Elton Fonseca, a estrutura acumulava água da chuva.
Os familiares perceberam a ausência da criança e começaram a procurá-la pela propriedade. Ela foi encontrada desacordada na piscina e levada pelos pais ao hospital do município, onde a equipe médica constatou a morte.
A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas.
A Polícia Científica esteve no imóvel para realizar a perícia. A investigação conduzida pela Polícia Civil de Pires do Rio deverá esclarecer como a criança chegou à piscina e em quais circunstâncias ocorreu o afogamento .
Proteção deve impedir acesso à água
A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta que piscinas tenham cercas nos quatro lados e portões com travas que impeçam o acesso desacompanhado. A entidade também recomenda supervisão contínua de um adulto, a uma distância que permita alcançar a criança com o braço, quando ela estiver na água ou nas proximidades.
As medidas de prevenção de afogamentos incluem manter baldes, bacias e outros recipientes com água fora do alcance das crianças. Piscinas portáteis devem ser esvaziadas e desmontadas depois do uso, conforme a orientação da entidade.