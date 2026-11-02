Reprodução Milhões de fiéis passam pela rodovia todos os anos









A Romaria do Divino Pai Eterno de 2027 será realizada de 25 de junho a 4 de julho, em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. A celebração terá como tema “Hóstias vivas, no mundo, para a glória do Pai”, apresentado pelo Santuário Basílica no domingo (1º), durante a segunda Novena Solene de preparação para a festa.

O anúncio incluiu o cartaz oficial da próxima edição e marcou o início dos preparativos religiosos. Ao longo de dez dias, a Romaria do Divino Pai Eterno reúne peregrinos de diferentes regiões do Brasil para missas, novenas, procissões e manifestações culturais associadas à devoção.

Tema acompanha congresso que será realizado em Goiânia

A escolha está alinhada ao 19º Congresso Eucarístico Nacional, previsto para ocorrer em Goiânia entre 3 e 7 de setembro de 2027. Os dois eventos terão o mesmo tema, que relaciona a participação na Eucaristia à vivência da fé nas ações cotidianas.

Segundo o reitor do Santuário Basílica, padre Marco Aurélio Martins, a definição resultou de um processo de escuta e reflexão conduzido após o congresso anterior, realizado em Recife e Olinda.

O Congresso Eucarístico Nacional é promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com realização da Arquidiocese de Goiânia e colaboração das dioceses do Regional Centro-Oeste.

Cartaz retrata origem da devoção e cultura dos romeiros

Criada pela ilustradora carioca Ana Maria Freitas, a identidade visual da Romaria 2027 reúne símbolos católicos e cenas ligadas à história de Trindade. Entre as referências estão o casal Constantino e Ana Rosa Xavier e o medalhão da Santíssima Trindade, cujo encontro, por volta de 1840, é associado à origem da devoção no município.

A composição também apresenta carreiros, carros de boi e famílias de diferentes gerações, além de casas do interior, caminhos de terra e um ipê-amarelo. Os elementos remetem às viagens dos peregrinos e à paisagem do Cerrado.

Uvas, trigo, pães e peixes integram a arte ao lado de representações da Eucaristia e da Santíssima Trindade. Segundo a apresentação divulgada pelos Missionários Redentoristas, a proposta é conectar a história da festa às práticas de fé dos devotos.

A peregrinação até Trindade é uma das tradições da celebração. Romeiros fazem o percurso a pé, a cavalo e em carros de boi, em viagens que, para muitas famílias, se repetem entre gerações.







