Uma suposta pesquisa no Espírito Santo foi parar na Justiça Eleitoral. A campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirma ter reunido ligações telefônicas com mensagens negativas sobre o candidato ao governo capixaba e sobre Flávio Bolsonaro (PL).
Segundo os coordenadores da campanha, diferentes situações foram registradas nos telefonemas, como, por exemplo, tentativa de induzir os eleitores a acreditar que Pazolini e o candidato do PL querem acabar com direitos sociais. A suspeita é de uma ação coordenada para influenciar o eleitorado.
O que a campanha apresentou para a Justiça Eleitoral
As ligações partiram de números com DDD 27, que é o código do Espírito Santo. Em comunicado, a coordenação afiram que eleitores registraram afirmando que ''Pazolini e Flávio defendem mudanças que poderiam acabar com férias, 13º salário e FGTS''.
Na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro tem garantido em entrevistas a permanência desses benefícios.
Nos mesmos arquivos enviados para o Poder Judiciário, há eleitores que dizem ter recebido ligações perguntando se a a participação do senador capixaba Magno Malta (PL) em um suposto governo de Pazolini faria a pessoa mudar de voto.
O segundo turno acontece neste domingo, depois que Pazolini venceu Ricardo Ferraço (MDB) no primeiro turno.
"Isso não é pesquisa, é uma fraude montada para enganar o trabalhador capixaba na reta final da eleição. Quem não tem proposta para o Espírito Santo recorre ao medo e à mentira, disparada no anonimato para milhares de pessoas", afirmou Pazolini.
A ação judicial pretende descobrir quem financiou a operação.