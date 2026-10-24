Imagem gerada por IA Campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos) no ES pede investigação de fraude em suposta pesquisa eleitoral por telefone

Uma suposta pesquisa no Espírito Santo foi parar na Justiça Eleitoral. A campanha de Lorenzo Pazolini (Republicanos) afirma ter reunido ligações telefônicas com mensagens negativas sobre o candidato ao governo capixaba e sobre Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo os coordenadores da campanha, diferentes situações foram registradas nos telefonemas, como, por exemplo, tentativa de induzir os eleitores a acreditar que Pazolini e o candidato do PL querem acabar com direitos sociais. A suspeita é de uma ação coordenada para influenciar o eleitorado.



O que a campanha apresentou para a Justiça Eleitoral

As ligações partiram de números com DDD 27, que é o código do Espírito Santo. Em comunicado, a coordenação afiram que eleitores registraram afirmando que ''Pazolini e Flávio defendem mudanças que poderiam acabar com férias, 13º salário e FGTS''.

Na corrida presidencial, Flávio Bolsonaro tem garantido em entrevistas a permanência desses benefícios.

Reprodução Trecho de ação de fraude por suposta pesquisa eleitoral por telefone no Espírito Santo





Nos mesmos arquivos enviados para o Poder Judiciário, há eleitores que dizem ter recebido ligações perguntando se a a participação do senador capixaba Magno Malta (PL) em um suposto governo de Pazolini faria a pessoa mudar de voto.

O segundo turno acontece neste domingo, depois que Pazolini venceu Ricardo Ferraço (MDB) no primeiro turno.

"Isso não é pesquisa, é uma fraude montada para enganar o trabalhador capixaba na reta final da eleição. Quem não tem proposta para o Espírito Santo recorre ao medo e à mentira, disparada no anonimato para milhares de pessoas", afirmou Pazolini.

A ação judicial pretende descobrir quem financiou a operação.







