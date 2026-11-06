Foto: Rodolfo Pongelupe Pirarucu

A arapaima, ou como é mais conhecido pirarucu , um dos maiores peixes de água doce do planeta, chama a atenção na bacia amazônica por sua armadura natural, sendo c apaz de atingir até 200 quilos e 4,5 metros de comprimento. Formada por escamas laminadas que combinam dureza mineral e flexibilidade da pele, essa proteção consegue resistir a ataques de predadores e até a tiro de espingarda.

Mas, enquanto se comporta como uma espécie invasora dominante fora de seu ambiente nativo, o animal enfrenta um momento de vulnerabilidade por causa da pesca comercial moderna na Amazônia.

Cientistas comparam a armadura da pele do pirarucu a materiais biológicos de tecnologia avançada. Suas escamas, que podem alcançar 10 centímetros de comprimento, e vivem com um sistema duplo de absorção de energia.

O revestimento de fora é endurecido por minerais, tão resistente quanto à de ligas metálicas e plásticos de impacto. Logo abaixo, existe uma rede flexível de fibras de colágeno interligadas. Essa estrutura flexível e resistente permite amortecer os impactos sem se fraturar, fazendo com que chumbos de espingarda disparados a 20 ou 30 metros de distância sejam repelidos sem perfuração. Contra predadores como a piranha, a blindagem funciona como um escudo passivo eficiente, fazendo com que os dentes do predador se desgastem ou quebrarem antes de perfurar a pele do peixe.

Apesar de seu grande porte, o pirarucu não é um caçador de perseguição, e sim de emboscada: o peixe fica escondido em meio à plantas aquáticas até o momento de abrir a mandíbula. Esse movimento cria um fluxo de água que suga a presa diretamente para dentro da sua boca. Como seus dentes são pequenos e sem pontas, úteis para os filhotes segurarem as presas, os adultos dependem quase exclusivamente da força de sucção e da velocidade de reação. O desenvolvimento da espécie é bastante notável: filhotes minúsculos ao nascerem chegam a 10 quilos no primeiro ano de vida e alcançam cerca de 1,5 metro de comprimento aos cinco anos.

A capacidade de adaptação do pirarucu gera uma forte mudança dependendo do ecossistema. Fora da Amazônia, em países como Peru, Colômbia e nações do Sudeste Asiático, cerca de 70 populações funcionam como invasores agressivos, alterando a teia alimentar e afastando peixes locais.

Em contrapartida, na bacia amazônica, seu ecossistema original, a espécie sofre riscos de declínio populacional. A armadura evolutiva que repele mordidas e impactos mecânicos se torna ineficaz contra redes de nylon e malha fina da pesca comercial, mostrando como adaptações naturais perfeitas podem ser vulneráveis à pressão das atividades humanas.