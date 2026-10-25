Reprodução / TV Record Kássio Nunes Marques votou em Brasília

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, votou na manhã deste domingo (25), em Brasília, no segundo turno das eleições de 2026. Ele chegou por volta das 7h30 ao Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Lago Sul, antes da abertura das urnas.

Antes de registrar o próprio voto, o ministro acompanhou os procedimentos de verificação dase a emissão da, documento que comprova a ausência de votos registrados no equipamento antes do início da votação.

O relatório é impresso pelae apresenta a identificação do equipamento e os registros zerados das candidaturas. Após a emissão, o documento é assinado pelos integrantes da mesa receptora de votos e fica disponível na seção eleitoral para acompanhamento e fiscalização.





Nunes Marques pede cuidado com mensagens contra candidatos e TSE



O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, pediu que os eleitores tenham cuidado com mensagens que fazem acusações contra candidatos ou contra a Justiça Eleitoral. O alerta foi feito neste sábado (24), véspera do segundo turno das eleições de 2026.

Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final, principalmente aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos, ou mesmo contra a justiça eleitoral.Kassio Nunes Marques, presidente do TSE. Kássio Nunes Marques - Presidente do TSE

O ministro também recomendou que os cidadãos se atentem ao local de votação e lembrou que é proibido levar celulares e outros aparelhos eletrônicos para a cabine de votação.

Como consultar o local de votação?

Nunes Marques orientou os eleitores a conferir onde vão votar antes de sair de casa. Segundo ele, embora poucas mudanças tenham sido feitas nos locais de votação, é importante confirmar o endereço com antecedência.

Na sexta-feira (16), a Justiça Eleitoral havia informado que aproximadamente 4,3 mil seções passariam por mudanças de endereço entre os turnos. Após a atualização das informações pelos TREs, o número caiu para cerca de 400.

A consulta pode ser feita nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos tribunais regionais eleitorais (TREs). Os portais têm uma área específica para que o eleitor encontre essa informação.

Outra opção é o ChatVote, assistente virtual do TSE que usa inteligência artificial para responder a perguntas sobre as eleições. A ferramenta pode ser acessada no canto inferior direito do site do tribunal.



Os eleitores também podem usar o aplicativo e-Título, disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos para celulares. Além de informar o local de votação, a ferramenta permite justificar a ausência às urnas, consultar dívidas eleitorais, acessar os resultados registrados nas urnas e apresentar a versão digital do título de eleitor.

Para ajudar na hora de votar, também é possível imprimir a chamada cola eleitoral, um modelo disponível nos sites do TSE e dos TREs para anotar os números dos candidatos escolhidos.

Celular não pode ser levado para a cabine

O ministro lembrou que os eleitores não podem entrar na cabine de votação com celulares ou outros aparelhos eletrônicos. A proibição também vale para quaisquer outros dispositivos que permitam tirar fotos ou gravar vídeos.

A regra busca garantir o sigilo do voto, ou seja, impedir que outras pessoas saibam em quem cada um votou.

Quem faltou no primeiro turno pode votar

Nunes Marques destacou que quem não compareceu ao primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja apto a participar da eleição.

O ministro também ressaltou a importância da participação dos eleitores e agradeceu às pessoas que trabalharão durante a votação.