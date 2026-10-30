NELSON JR/TSE Urna eletrônica

Após o segundo turno das Eleições 2026, realizado no último domingo (25), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os números mais utilizados para anular o voto.

Quem digitou qualquer número diferente do de Flávio Bolsonaro (PL) e do de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o voto registrado como nulo.

O número "00", não correspondente a nenhum partido, aparece no topo do ranking, com 54,5% dos nulos. Logo em seguida, vêm o número "11", pertencente ao Partido Progressistas (PP), com 6%, e o "14", pertencente ao Missão, com 5,3%.

Veja a lista

00 - Sem partido - 1.483.343 votos - 54,5% dos nulos; 11 - PP (Partido Progressistas) - 162.324 votos - 6% dos nulos; 14 - Missão - 143.372 votos - 5,3% dos nulos; 12 - PDT (Partido Democrático Trabalhista) - 98.490 votos - 3,6% dos nulos; 99 - Sem partido - 78.143 votos - 2,9% dos nulos; 31 - Sem partido - 77.823 votos - 2,9% dos nulos; 15 - MDB (Movimento Democrático Brasileiro) - 77.389 votos - 2,8% dos nulos; 55 - PSD (Partido Social Democrático) - 61.750 votos - 2,3% dos nulos; 10 - Republicanos - 38.803 votos - 1,4% dos nulos; 33 - Mobiliza - 35.576 votos - 1,3% dos nulos; 44 - União Brasil - 35.254 votos - 1,3% dos nulos; 23 - Cidadania - 27.427 votos - 1% dos nulos; 45 - PSDB - 27.359 votos - 1% dos nulos; 73 - Sem partido - 24.688 votos - 0,9% dos nulos; 70 - Avante - 21.649 votos - 0,8% dos nulos; 01 - Sem partido - 18.551 votos - 0,7% dos nulos; 77 - Solidariedade - 16.615 votos - 0,6% dos nulos; 25 - PRD - 16.319 votos - 0,6% dos nulos; 67 - Sem partido - 15.298 votos - 0,6% dos nulos; 88 - Sem partido - 14.840 votos - 0,5% dos nulos; 20 - Podemos - 11.906 votos - 0,4% dos nulos; 35 - Democrata - 11.474 votos - 0,4% dos nulos; 66 - Sem partido - 10.423 votos - 0,4% dos nulos; 56 - Sem partido - 10.335 votos - 0,4% dos nulos; 21 - PCB - 9.447 votos - 0,3% dos nulos;

Como foi o resultado do segundo turno

Lula venceu Flávio Bolsonaro na disputa pelo Palácio do Planalto por 51,79% a 48,21% dos votos válidos.



O pleito foi marcado pela extensão do horário de votação até as 19h, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin. Com base nos dados, 34,3 mil votos foram contabilizados após as 17h.

Apesar das dificuldades operacionais causadas pela ampliação, o presidente do TSE, Kassio Nunes Marques, afirmou que a eleição ocorreu dentro da normalidade.







