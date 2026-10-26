Gláucio Dettmar/CNJ A Papuda possui 208 celas; a cela que Vorcaro vai ocupar até o julgamento possui seis metros quadrados

O senador Flávio Bolsonaro (PL) recebeu mais votos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na seção eleitoral instalada no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, no Distrito Federal. No segundo turno das eleições presidenciais, realizado no domingo (25), Flávio teve 81 votos, contra 74 de Lula, uma diferença de sete votos.



A votação ocorreu na seção 0420 da 18ª Zona Eleitoral do Distrito Federal. O resultado, divulgado nesta segunda-feira (26), reverteu o placar do primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na ocasião, Lula recebeu 74 votos, enquanto Flávio somou 70.

Ao todo, 185 eleitores estavam aptos a votar na seção. Desse total, 160 compareceram às urnas e 25 se abstiveram.

Vorcaro e investigados votaram no local

Entre os eleitores estava o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, segundo informações divulgadas pela CNN Brasil. Preso preventivamente desde março, ele transferiu seu título eleitoral para votar na seção instalada na Papudinha.

Também votaram no local o empresário Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, e o ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto.

Vorcaro votou na seção eleitoral e depois retornou ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha, onde estava custodiado.

Celina Leão também venceu na seção

Na disputa pelo governo do Distrito Federal, a governadora Celina Leão (PP) recebeu 84 votos na seção, enquanto o candidato Leandro Grass (PT) somou 40.

No primeiro turno, Celina havia obtido 65 votos, contra 32 de Grass.

Voto de presos provisórios entrou no debate eleitoral

O direito ao voto de presos provisórios foi tema de discussão durante o debate presidencial promovido pela TV Band. Pessoas presas sem condenação criminal definitiva podem votar, desde que mantenham seus direitos políticos e estejam habilitadas pela Justiça Eleitoral.

Durante o debate, Flávio afirmou que Lula havia recebido mais de 70% dos votos em presídios. O presidente respondeu que queria conquistar todos os votos nesses locais, “inclusive do pai dele”, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O resultado da seção da Papudinha mostra a preferência dos eleitores que votaram naquele local, mas não permite identificar como cada pessoa votou, já que o voto é secreto.