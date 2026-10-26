Serra da Saudade, em Minas Gerais, considerada a menor cidade do Brasil em população, deu a vitória a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O senador recebeu 527 votos, o equivalente a 58,10% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 380 votos, ou 41,90%.
A diferença entre os dois candidatos foi de 147 votos, equivalente a 16,20 pontos percentuais. Os dados da apuração municipal foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
O resultado mostra que Flávio teve maioria entre os votos válidos registrados no município. Ao todo, foram contabilizados 907 votos válidos, além de nove votos em branco e 15 nulos.
A cidade registrou 351 abstenções, o equivalente a 27,38% do eleitorado. O número de eleitores que não compareceram às urnas foi superior à diferença de votos entre os dois candidatos.
Como foi a votação no 2º turno no menor município do Brasil?
- Flávio Bolsonaro (PL):527 votos (58,10%);
- Lula (PT): 380 votos (41,90%);
- Votos em branco: 9;
- Votos nulos: 15;
- Abstenções: 351 (27,38%).
E no 1º turno?
- Flávio Bolsonaro (PL):531 votos (55,14%);
- Lula (PT): 360 votos (37,38%);
- Augusto Cury (Avante): 22 votos (2,28%)
- Renan Santos (Missão): 12 votos (1,25%)
- Ronaldo Caiado: 25 votos (2,60%)
- Zema (Novo): 13 votos (1,35%)