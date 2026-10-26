Lula e Flavio
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Lula e Flavio

Serra da Saudade, em Minas Gerais, considerada a menor cidade do Brasil em população, deu a vitória a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno das  eleições presidenciais de 2026. O senador recebeu 527 votos, o equivalente a 58,10% dos votos válidos, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somou 380 votos, ou 41,90%.

A diferença entre os dois candidatos foi de 147 votos, equivalente a 16,20 pontos percentuais. Os dados da apuração municipal foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral.

O resultado mostra que Flávio teve maioria entre os votos válidos registrados no município. Ao todo, foram contabilizados 907 votos válidos, além de nove votos em branco e 15 nulos.

A cidade registrou 351 abstenções, o equivalente a 27,38% do eleitorado. O número de eleitores que não compareceram às urnas foi superior à diferença de votos entre os dois candidatos.

Como foi a votação no 2º turno no menor município do Brasil?

  • Flávio Bolsonaro (PL):527 votos (58,10%);
  • Lula (PT): 380 votos (41,90%);
  • Votos em branco: 9;
  • Votos nulos: 15;
  • Abstenções: 351 (27,38%).

E no 1º turno?

  • Flávio Bolsonaro (PL):531 votos (55,14%);
  • Lula (PT): 360 votos (37,38%);
  • Augusto Cury (Avante): 22 votos (2,28%)
  • Renan Santos (Missão): 12 votos (1,25%)
  • Ronaldo Caiado: 25 votos (2,60%)
  • Zema (Novo): 13 votos (1,35%)


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