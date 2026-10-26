Reprodução Flávio Bolsonaro segue linha do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro e ataca as urnas eletrônicas

O senador Flávio Bolsonaro (PL) visitou o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta segunda-feira (26), um dia após ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial, e não reconhecer o resultado, como o pai fez em 2022.

O encontro ocorreu em Brasília, por volta das 11h, segundo o jornal O GLOBO. A reunião se dá em meio às discussões sobre o futuro político do senador, que é orientado a liderar a oposição ao mandato do petista.

A visita ocorreu sem grande movimentação de segurança ou presença de batedores. Segundo aliados ouvidos pelo jornal, Jair Bolsonaro consolou o filho pela derrota e o incentivou a continuar atuando à frente do campo político ligado à família, com apoio da bancada do PL no Congresso Nacional.

O partido elegeu 121 deputados federais e 28 senadores, de acordo com os números apresentados no relato. A bancada deve ter papel central na atuação da oposição durante o próximo governo.

Apesar da derrota na disputa presidencial, aliados de Flávio avaliam que a votação obtida por ele permite que assuma uma posição de liderança na direita. A estratégia defendida por integrantes de seu entorno é que o senador permaneça no Brasil e trabalhe para manter unidos os partidos e parlamentares que apoiaram sua candidatura.

Flávio deixará o mandato no Senado em fevereiro de 2027. Mesmo fora do cargo, aliados defendem que ele continue participando das articulações políticas em Brasília e mantenha diálogo com a bancada do PL e outras lideranças da direita.

A organização da oposição será um dos desafios do grupo após a eleição, em meio à necessidade de definir prioridades e estratégias de atuação no Congresso.

No domingo (25), após a confirmação da vitória de Lula, Flávio afirmou que não reconheceria o resultado eleitoral. Segundo ele, a prorrogação da votação tornou "impossível" reconhecer a vitória do adversário.