Reprodução Flávio Bolsonaro após a derrota para Lula

O senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (26) que pedirá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a cassação da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reeleito presidente no domingo (25). Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar acusou o petista de abuso de poder político e econômico, voltou a questionar a prorrogação do horário de votação e criticou a determinação de entregar seus passaportes à Polícia Federal (PF).

Flávio não apresentou, na gravação, provas que sustentem as acusações de compra de votos. Ele também afirmou que a eleição não ocorreu em condições justas e disse que pretende contestar judicialmente o resultado.

“Então eu vou pedir, sim, a cassação da chapa do Lula por todos os abusos que ele cometeu. A lei tem que valer para todo mundo”, declarou.

Pedro H Lopes / iG O pedido da campanha de Flávio Bolsonaro foi encaminhado ao presidente do TSE, ministro Nunes Marques

A manifestação ocorreu após uma reunião com aliados em Brasília, entre eles o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o senador Rogério Marinho (PL), coordenador da campanha, e o senador eleito Guilherme Derrite (PP).

Flávio acusa Lula de abuso de poder econômico

No vídeo, o senador afirmou que o governo federal utilizou recursos públicos para favorecer a reeleição do presidente. Ele declarou que Lula teria injetado “quase meio trilhão de reais” na economia para influenciar o resultado da disputa.

A acusação foi feita por Flávio, mas ele não apresentou, na gravação, elementos que comprovem a alegação de compra de votos.

O senador também criticou a decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação até as 19h em locais onde o procedimento ainda não havia sido encerrado.

“O que aconteceu nesse domingo da eleição não foi normal, todo mundo viu”, afirmou.

Flávio disse que pretende questionar os efeitos da medida sobre o resultado eleitoral. A campanha do próprio senador, porém, também havia solicitado a ampliação do horário de votação em municípios de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, alegando dificuldades de deslocamento provocadas pelo mau tempo. O pedido da campanha tinha abrangência diferente da decisão tomada por Zanin.

Senador diz que foi intimado a entregar passaportes

Flávio também criticou a determinação judicial que, segundo ele, o obriga a entregar os passaportes e o impede de deixar o Brasil.

O senador afirmou que foi intimado pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, quando deixava a residência do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília. Segundo Flávio, a medida foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

De acordo com o senador, a decisão teve como fundamento uma declaração de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, feita em 23 de outubro. Na ocasião, Eduardo defendeu que Flávio deixasse o país caso perdesse a eleição.

“Eu nunca pensei em sair do país. Eu vou entregar os meus passaportes e vou me defender dessa aberração”, declarou Flávio, que classificou a medida como uma tentativa de intimidação.

O senador questionou se a decisão teria sido tomada caso ele tivesse vencido a disputa presidencial. Até a publicação das reportagens consultadas, o STF e a Polícia Federal não haviam apresentado publicamente, nas fontes citadas, manifestação própria sobre as declarações de Flávio.

Flávio quer organizar a oposição a Lula

Após a derrota no segundo turno, aliados do senador defendem que ele permaneça no país e mantenha o diálogo com governadores, parlamentares e dirigentes partidários que apoiaram sua candidatura.

Na sexta-feira (23), Eduardo Bolsonaro havia defendido que o irmão deixasse o Brasil caso perdesse a eleição. A possibilidade foi rejeitada pelo grupo próximo de Flávio, segundo relatos de interlocutores.

No pronunciamento desta segunda-feira, o senador afirmou que pretende reunir deputados e senadores para organizar a oposição ao próximo governo.

“Para resistir ao caos, eu vou organizar a oposição”, disse.

Flávio deixará o Senado em fevereiro de 2027, ao fim do mandato. Aliados defendem que ele continue participando das articulações políticas em Brasília, mesmo sem ocupar uma cadeira no Congresso.

Lula venceu o segundo turno com 51,79% dos votos válidos, ante 48,21% de Flávio, segundo os dados divulgados pela Justiça Eleitoral. O presidente reeleito iniciará seu quarto mandato não consecutivo em 5 de janeiro de 2027.