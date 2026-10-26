Ricardo Stuckert/Lula Oficial De onde vieram os votos da virada de Lula?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve um ganho de mais de 10 milhões de votos entre o primeiro e o segundo turno. E conseguiu aumentar a votação dele em todas as regiões.

Quase metade desses votos extras para Lula veio do Sudeste, maior colégio eleitoral do país. Só ali, o presidente ganhou 4,8 milhões de votos a mais entre o primeiro e o segundo turno.

E foi onde a distância entre os dois candidatos mais diminuiu nessas três semanas – apesar de Flávio ainda ter ficado na frente na região.

Já em Minas Gerais, Lula conseguiu uma virada. E assim uma tradição se manteve: desde 1989, quem ganha em Minas ganha a eleição.

O presidente virou também na região Norte. Onde conseguiu mais de 400 mil votos extras no segundo turno, depois de ter perdido o primeiro.

No Nordeste, onde Lula já tinha ficado à frente no primeiro turno, a vantagem aumentou. Quase 3 milhões dos votos que ele ganhou do primeiro para o segundo turno vieram de lá.

Tanto no Sul quanto no Centro-Oeste, Flávio ficou na frente. Mas Lula conseguiu diminuir a desvantagem. Ganhou 1,3 milhão de votos extras no Sul e mais de 700 mil votos no Centro-Oeste.

Mas para além da geografia, alguns números podem ajudar a entender a virada inédita de Lula.

Tem os votos que podem ter migrado dos candidatos derrotados no primeiro turno. Só que, mesmo que Lula tivesse recebido todos esses votos, eles somariam menos de 10 milhões.

Um fator que pode ter sido decisivo é a queda recorde na abstenção e nos votos nulos e brancos. Quase 3 milhões de pessoas que não votaram no primeiro turno foram às urnas no segundo. Já os votos nulos e brancos diminuíram quase 2 milhões entre um turno e outro.