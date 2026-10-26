REPRODUÇÃO WHATSAPP Tropa do Flávio

O canal do WhatsApp "Tropa do Flávio" está em silêncio após o fim das eleições presidenciais, em que o senador Flávio Bolsonaro (PL) saiu derrotado. A última publicação se deu às 18h22 do domingo (25), completando assim mais de 24h sem nada de novo nas redes.



Ontem, após a derrota, o candidato do PL concedeu uma breve entrevista coletiva negando reconhecer a validade das eleições. Segundo ele, é "impossível" reconhecer o pleito, devido à prorrogação do horário de votação de duas horas.

A medida foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, atendendo a pedido das duas campanhas, tanto de Lula quanto de Flávio, e prorrogou a votação em duas horas, até às 19h, causando bastante conusão no momento.

Foi nesse cenário que se deu a última publicação do canal. Um vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL) foi encaminhado aos apoiadores questionando a decisão de Zanin.

Exército do Lula em festa

Do outro lado, o "Exército do Lula, canal do WhatsApp de apoiadores do presidente, considerado peça chave na campanha de "virar votos", está em festa desde a apuração.

Ainda perto das 17h, quando se deu a decisão de prorrogar a votação, o canal começou a divulgar que todos deveriam ir votar. Poucas horas depois, o clima já era de festa, com videos do QG de Lula celebrando o que chamaram de "acachapante" vitória.

Nesta segunda-feira (26), o canal segue mobilizando apoiadores e exaltando a campanha digital, que foi notícia no Brasil e no mundo.

Polêmica nas eleições

Durante a campanha, os canais de WhatsApp estiveram no centro do debate político. Primeiro o canal de Lula foi criado, e posteriormente derrubado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após registro na Justiça Eleitoral, no entanto, foi mantido no ar.

Com a formalização, o canal passa a ser identificado oficialmente como um meio de comunicação ligado à campanha eleitoral. A regularização também permite atribuir à coligação e aos candidatos responsáveis pelo registro eventuais responsabilidades por irregularidades relacionadas ao uso da ferramenta, conforme as condições estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Resultado do pleito

Com 100% das urnas apuradas, o petista teve 51,79% dos votos válidos, enquanto Flávio recebeu 48,21%. Com isso o petista se tornou presidente da República pela quarta vez.



