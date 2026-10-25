Reprodução/Redes sociais Vicentinho Júnior

Vicentinho Júnior (PSDB) foi eleito governador do Tocantins neste domingo (25), após ser considerado matematicamente eleito e vencer o segundo turno das eleições. Com 462.334 votos, correspondentes a 63,97% dos votos válidos, o candidato superou Professora Dorinha (União), que recebeu 36,01% dos votos (264.082 votos), com 82,98% das urnas apuradas.

A vitória define quem ficará à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos, com mandato a partir de 2027.

Quem é Vicentinho Júnior?

Vicente Alves de Oliveira Júnior, conhecido como Vicentinho Júnior, tem 41 anos, nasceu em 11 de abril de 1985, em Goiânia, Goiás. Empresário e político, construiu sua trajetória pública no Tocantins, onde atua como deputado federal desde 2015.

Sua carreira política ganhou projeção nacional em 2014, quando foi eleito deputado federal pelo Tocantins. Foi reeleito em 2018 e 2022, acumulando três mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados.

Durante sua atuação parlamentar, participou de debates sobre infraestrutura, desenvolvimento regional, produção agropecuária e investimentos nos municípios tocantinenses.