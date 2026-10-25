Divulgação/TRE Paraná Urna eletrônica

Neste domingo (25), segundo turno das Eleições 2026, os eleitores terão que votar em menos cargos do que no primeiro turno. A ordem de votação, no entanto, depende do estado. Em todas as unidades federativas, o eleitor deverá escolher o próximo presidente, em uma disputa cravada entre o atual mandatário, presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição, e Flávio Bolsonaro (PL), senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

No entanto, em cinco estados e no Distrito Federal, o pleito geral também inclui a votação para governador em segundo turno. Em sete cidades brasileiras, a disputa é ainda mais ampla: os eleitores poderão votar para governador, presidente e também prefeito e vice-prefeito. Entenda como funcionará:

Estados que só votam presidente

Ao todo, 21 estados definiram o governador no primeiro turno. Nesses locais, haverá votação somente para presidente. Sem ordem de votação, o eleitor deverá apenas incluir o número do candidato (dois dígitos) na urna eletrônica e pressionar "Confirma".

Confira a lista:

Alagoas

Amapá

Bahia

Ceará

Goiás

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná (com exceção de Santana do Itararé, que tem eleição suplementar; algumas cidades terão plebiscitos)

Pernambuco

Piauí

Rio de Janeiro (com exceção de Itaguaí, que tem eleição suplementar)

Rio Grande do Sul (exceto em Arroio do Sal, que tem eleição suplementar)

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo (exceto em Macedônia, Martinópolis e Narandiba, que têm eleições suplementares)

Sergipe

Estados que votam presidente e governador

O eleitorado de cinco estados e do Distrito Federal irá votar primeiro para governador e, logo em seguida, para presidente. Ambos os candidatos são representados por números de urna com apenas dois dígitos.

Confira a lista:

Acre

Amazonas

Distrito Federal

Espírito Santo

Rio Grande do Norte

Tocantins

Estados com cidades que votam presidente, governador, prefeito e vice-prefeito

Entre as cidades que votam primeiro para presidente e depois para prefeito estão Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Itaguaí (RJ), Macedônia (SP), Martinópolis (SP) e Narandiba (SP). Ambos os candidatos são representados por números de urna com apenas dois dígitos.

No caso de Goiatins, no Tocantins, os eleitores terão que votar para três cargos, nesta ordem: governador, presidente e prefeito, todos com dois dígitos. Todas as cidades citadas têm pleito municipal extraordinário porque realizam eleições suplementares.



