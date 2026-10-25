Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Davi Alcolumbre e Hugo Motta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela reeleição à Presidência da República neste domingo (25) e defendeu a união e pacificação do país após a disputa eleitoral. Em manifestação após a confirmação do resultado, o senador afirmou que o presidente eleito deve governar para todos os brasileiros, independentemente de suas posições políticas.

O presidente da Câmara, Hugo Motta, também parabenizou Lula e defendeu que o resultado abra espaço para a conciliação política. Motta afirmou que o presidente reeleito tem uma nova oportunidade de buscar a união do país após um período de polarização.

Os dois dirigentes destacaram a importância de manter a independência dos Poderes, com diálogo e harmonia entre Legislativo e Executivo.

Alcolumbre telefonou para Lula para cumprimentá-lo pela vitória. O presidente do Senado também defendeu a atuação do Congresso na discussão de propostas para o próximo mandato e afirmou que o Legislativo continuará trabalhando em pautas de interesse da população.

“Precisamos todos nós ter a compreensão de que o nosso país dividido não é bom para o povo brasileiro, não é bom para as instituições republicanas, não é bom para o futuro do Brasil”, declarou Alcolumbre.

Alcolumbre pede respeito ao resultado das urnas

Antes da confirmação do resultado, Alcolumbre já havia defendido o reconhecimento da vontade popular e a pacificação do país. Em visita ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o senador destacou o papel da Justiça Eleitoral na organização do pleito.

“O Brasil espera de todos nós responsabilidade, reconhecimento dos resultados e paz. Temos um Brasil para cuidar”, afirmou.

Na ocasião, Alcolumbre também ressaltou a importância do voto livre e da atuação das instituições democráticas. A manifestação ocorreu durante encontro com o presidente do TSE, ministro Kássio Nunes Marques.

Alcolumbre afirmou que o Congresso Nacional está disposto a discutir as propostas apresentadas durante a campanha e a buscar respostas para as demandas da sociedade.