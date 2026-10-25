Reprodução/redes sociais Parlamentar estava a caminho de São Paulo e estado de saúde não foi divulgado

O deputado federal eleito Pedro Rousseff (PT), sofreu um acidente de carro na Fernão Dias (BR-381), a caminho de São Paulo. O parlamentar estava acompanhado de seu assessor de comunicação e iria encontrar o presidente Lula para acompanhar a apuração dos votos do 2º turno neste domingo (25).

Conforme comunicado oficial publicado nas redes sociais do deputado de Minas Gerais, novas informações serão divulgadas assim que disponíveis. Veja abaixo:









O carro era um Toyota Corolla e capotou por volta do quilômetro 550 da rodovia federal, em Itaguara (MG), a caminho da capital paulista.

O vereador comunicou em perfil pessoal às 17h16 que está bem e apenas sofreu leves ferimentos ao lado de seu assessor. Ambos passaram por atendimento médico.

O acidente ocorreu durante fortes chuvas no estado mineiro.

A gente saiu de Belo Horizonte para ir para São Paulo apurar a votação. Chovendo muito, carro perdeu o controle e capotou três vezes. (...). Não tivemos nenhum arranhão Pedro Rousseff (PT), em perfil pessoal





Conforme a Cemig, cerca de 400 mil pessoas estão sem energia elétrica.

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) comunicou que 136 locais de votação estão sem energia elétrica, mas o pleito segue normalmente, com auxílio das baterias próprias das urnas eletrônicas.





Quem é Pedro Rousseff (PT)?

Pedro é sobrinho-neto de Dilma Rousseff e, no dia 04 de outubro, foi eleito deputado federal pelo estado de Minas Gerais. Atualmente, ainda exerce mandado como vereador em Belo Horizonte, cargo conquistado em 2024.