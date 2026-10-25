Reprodução/BandNews Zanin vota em Brasília

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin votou na manhã deste domingo (25), no segundo turno das eleições de 2026. O magistrado registrou seu voto por volta das 10h, em uma seção eleitoral localizada no Lago Sul, em Brasília.

Após votar, o ministro deixou o local sem falar com a imprensa.





Quem é Cristiano Zanin

Cristiano Zanin Martins, de 50 anos, tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) em agosto de 2023, ocupando a vaga deixada por Ricardo Lewandowski . Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Zanin poderá exercer a função até 2050, quando atingirá a aposentadoria compulsória aos 75 anos.

Formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1999, Zanin se destacou por sua atuação em litígios estratégicos e decisivos, tanto na esfera empresarial quanto criminal, nacionais e transnacionais. Antes de assumir a defesa de Lula, não tinha experiência em direito penal, mas sua carreira na área de direito processual e empresarial já o consolidava como advogado de grande prestígio.

Foi justamente no campo criminal que Zanin ganhou projeção nacional. Atuou ao lado de Lula desde 2013, sendo o responsável por conduzir a defesa nos processos da Operação Lava Jato que resultaram na anulação das condenações do presidente pelo STF . Entre seus principais feitos está a ação que levou a Comissão de Direitos Humanos da ONU a reconhecer que a prisão de Lula, em 2018, violou o devido processo legal, barrando sua participação nas eleições daquele ano.

Em conjunto com sua esposa, Valeska Zanin Martins, Zanin é sócio fundador do escritório Zanin Martins Advogados e cofundador do Instituto Lawfare, dedicado à produção de estudos sobre o uso indevido da lei para fins políticos e militares .

Apesar de sua trajetória vinculada à defesa de Lula, Zanin será responsável por julgar processos que envolvem a esfera penal de autoridades públicas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, em julgamentos que têm grande repercussão política. Sua atuação no Supremo promete marcar decisões estratégicas, especialmente em casos complexos como o que atualmente envolve o ex-presidente.

Zanin também teve participação direta na consolidação de teses jurídicas importantes para a defesa dos direitos civis no Brasil, como a inconstitucionalidade da condução coercitiva e a revisão da prisão em segunda instância. Em sua visão, o lawfare — entendido como o uso estratégico do Direito para prejudicar adversários políticos — foi central para seu trabalho na defesa de Lula e é considerado por ele um dos maiores paradigmas dessa prática no mundo.