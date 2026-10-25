Assessoria/Fernanda Camargo Ferreira Mailza Assis (PP) é reeleita para o governo do Acre





Mailza Assis (PP) foi reeleita governadora do Distrito Federal neste domingo (25), após vencer ser considerada matematicamente eleita e vencer o segundo turno das eleições. Com 229.835 votos, correspondentes a 66,17% dos votos válidos, a candidata superou Alan Rick (Republicanos), que recebeu 33,83% dos votos (117.505), com 83,88% das urnas apuradas.

A vitória define quem ficará à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos, com mandato a partir de 2027.

Quem é Mailza Assis?

Mailza Assis da Silva nasceu em Mundo Novo, no estado de Mato Grosso do Sul, em 10 de dezembro de 1976. É graduada em pedagogia e possui pós-graduação em Políticas Públicas, ambas pela Universidade Federal do Acre (UFAC).

Atuou profissionalmente como pedagoga e gestora de políticas públicas, com histórico de liderança em projetos comunitários e sociais, antes de exercer cargos públicos eletivos.

Foi senadora pelo Acre em 2019, como primeira suplente de Gladson Cameli. Nas eleições estaduais de 2022, foi eleita vice-governadora na chapa encabeçada também Cameli. Assumiu o cargo de governadora do Acre em 2 de abril de 2026, após a renúncia de Gladson para cumprir o prazo de desincompatibilização eleitoral.