Luís Inácio Lula da Silva (PT) assumirá seu quarto mandato como presidente da república após conquistar, pela primeira vez na história, uma virada no resultado do primeiro para o segundo turno do pleito.
As apurações das seções eleitorais no dia 04 de outubro marcaram 47,03% para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), contra 45,16% do petista, em uma diferença de 1,87 pontos percentuais e cerca de 2,22 milhões de votos.
Neste domingo (25), Lula (PT) somou mais de 64,2 milhões de votos, 51,78% dos válidos, contra 59,8 milhões de Flávio Bolsonaro (PL), equivalente a 48,22%. O petista terminou o pleito com vantagem de 4,38 milhões de votos.
Nos três maiores colégios eleitorais do Sudeste o resultado teve diferenças importantes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, Flávio manteve a liderança, com uma distância que diminuiu.
Já em Minas Gerais, Lula reverteu a desvantagem do primeiro turno e passou à frente do adversário.
Historicamente, candidatos que tiveram vantagem em Minas Gerais terminaram vitoriosos do pleito. Com o resultado deste domingo (25), o marco se mantém.
Minas virou; São Paulo e Rio encolheram a vantagem de Flávio
No Sudeste, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 52,8% dos votos válidos do segundo turno, contra 47,2% de Lula (PT).
O petista passou à frente do adversário somente em Minas Gerais, enquanto conseguiu encolher a vantagem do primeiro turno nos outros três colégios.
Veja no infográfico abaixo como mudaram os votos entre os três maiores colégios eleitorais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais:
Em São Paulo, no primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 51,93% dos votos válidos, contra 38,20% de Lula. A diferença entre os dois era de 13,73 pontos percentuais, o equivalente a 3,4 milhões de votos.
No segundo turno, Flavio ampliou a votação para 53,85%, enquanto Lula saltou para 46,15%, reduzindo a diferença para 7,70 pontos percentuais, 6,03 a menos do que no primeiro turno. Em números absolutos, o salto reduziu a diferença para 2 milhões de votos.
No Rio de Janeiro, a diferença foi semelhante à São Paulo. Em primeiro turno, Flávio saiu à frente com 53,01% dos votos válidos, contra 39,41% de Lula, vantagem inicial de 13,60 pontos percentuais e 1,2 milhões de votos.
Neste domingo (25), a diferença caiu para 6,2 pontos percentuais, com 53,10% de Flávio e 46,90% de Lula, o que diminuiu a desvantagem para cerca de 600 mil votos.
Já em Minas Gerais, o petista conquistou uma virada. Flávio possuía 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula. A diferença de 4,94 pontos percentuais em favor do candidato do PL virou para 0,78 pontos de vantagem para Lula.
O resultado foi 50,43% dos votos válidos para Lula, enquanto Flávio recebeu 49,57%. Em números absolutos, o petista estava 588 mil votos atrás do adversário, terminando o segundo turno com 98,7 mil votos à frente.