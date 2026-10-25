Tomaz Silva/Rafael Neddermeyer/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentaram no segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25)

Luís Inácio Lula da Silva (PT) assumirá seu quarto mandato como presidente da república após conquistar, pela primeira vez na história, uma virada no resultado do primeiro para o segundo turno do pleito.

As apurações das seções eleitorais no dia 04 de outubro marcaram 47,03% para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), contra 45,16% do petista, em uma diferença de 1,87 pontos percentuais e cerca de 2,22 milhões de votos.

Neste domingo (25), Lula (PT) somou mais de 64,2 milhões de votos, 51,78% dos válidos, contra 59,8 milhões de Flávio Bolsonaro (PL), equivalente a 48,22%. O petista terminou o pleito com vantagem de 4,38 milhões de votos.

Nos três maiores colégios eleitorais do Sudeste o resultado teve diferenças importantes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, Flávio manteve a liderança, com uma distância que diminuiu.

Já em Minas Gerais, Lula reverteu a desvantagem do primeiro turno e passou à frente do adversário.

Historicamente, candidatos que tiveram vantagem em Minas Gerais terminaram vitoriosos do pleito. Com o resultado deste domingo (25), o marco se mantém.





Minas virou; São Paulo e Rio encolheram a vantagem de Flávio

No Sudeste, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 52,8% dos votos válidos do segundo turno, contra 47,2% de Lula (PT).

O petista passou à frente do adversário somente em Minas Gerais, enquanto conseguiu encolher a vantagem do primeiro turno nos outros três colégios.

Veja no infográfico abaixo como mudaram os votos entre os três maiores colégios eleitorais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais:

Minas virou; São Paulo e Rio encolheram a vantagem de Flávio Margem entre os dois candidatos nos três maiores colégios eleitorais do Sudeste, do 1º para o 2º turno, em pontos percentuais de votos válidos. Barra para cima: Lula (PT) à frente Barra para baixo: Flávio Bolsonaro (PL) à frente +13,73 3,42 mi votos +7,70 2,02 mi votos 1º turno 2º turno São Paulo Vantagem de Flávio caiu 6,03 p.p. +13,60 1,27 mi votos +6,20 604 mil votos 1º turno 2º turno Rio de Janeiro Vantagem de Flávio caiu 7,40 p.p. VIRADA +4,91 589 mil votos +0,78 99 mil votos 1º turno 2º turno Minas Gerais Lula passou à frente: oscilação de 5,69 p.p. Percentual de votos válidos e votos absolutos Altura das barras proporcional ao percentual. Votos em milhões. Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL) São Paulo 38,20% 9,51 mi 51,93% 12,92 mi 1º turno 46,15% 12,11 mi 53,85% 14,13 mi 2º turno Rio de Janeiro 39,41% 3,69 mi 53,01% 4,97 mi 1º turno 46,90% 4,57 mi 53,10% 5,17 mi 2º turno Minas Gerais 43,33% 5,19 mi 48,24% 5,78 mi 1º turno 50,39% 6,33 mi 49,61% 6,23 mi 2º turno Votos exatos Estado e turno Lula Flávio Margem São Paulo, 1º turno 9.505.413 12.922.023 Flávio +3.416.610 São Paulo, 2º turno 12.110.442 14.131.746 Flávio +2.021.304 Rio de Janeiro, 1º turno 3.693.021 4.966.844 Flávio +1.273.823 Rio de Janeiro, 2º turno 4.565.286 5.168.902 Flávio +603.616 Minas Gerais, 1º turno 5.188.936 5.777.548 Flávio +588.612 Minas Gerais, 2º turno 6.329.646 6.230.929 Lula +98.717 Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Percentuais sobre votos válidos. Margens calculadas a partir dos dados oficiais.





Em São Paulo, no primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 51,93% dos votos válidos, contra 38,20% de Lula. A diferença entre os dois era de 13,73 pontos percentuais, o equivalente a 3,4 milhões de votos.

No segundo turno, Flavio ampliou a votação para 53,85%, enquanto Lula saltou para 46,15%, reduzindo a diferença para 7,70 pontos percentuais, 6,03 a menos do que no primeiro turno. Em números absolutos, o salto reduziu a diferença para 2 milhões de votos.

No Rio de Janeiro, a diferença foi semelhante à São Paulo. Em primeiro turno, Flávio saiu à frente com 53,01% dos votos válidos, contra 39,41% de Lula, vantagem inicial de 13,60 pontos percentuais e 1,2 milhões de votos.

Neste domingo (25), a diferença caiu para 6,2 pontos percentuais, com 53,10% de Flávio e 46,90% de Lula, o que diminuiu a desvantagem para cerca de 600 mil votos.

Já em Minas Gerais, o petista conquistou uma virada. Flávio possuía 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula. A diferença de 4,94 pontos percentuais em favor do candidato do PL virou para 0,78 pontos de vantagem para Lula.

O resultado foi 50,43% dos votos válidos para Lula, enquanto Flávio recebeu 49,57%. Em números absolutos, o petista estava 588 mil votos atrás do adversário, terminando o segundo turno com 98,7 mil votos à frente.