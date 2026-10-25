Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentaram no segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25)
Tomaz Silva/Rafael Neddermeyer/Agência Brasil
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) se enfrentaram no segundo turno das Eleições 2026 neste domingo (25)

Luís Inácio Lula da Silva (PT) assumirá seu quarto mandato  como presidente da república após conquistar, pela primeira vez na história, uma virada no resultado do primeiro para o segundo turno do pleito.

As apurações das seções eleitorais no dia 04 de outubro marcaram 47,03% para o candidato Flávio Bolsonaro (PL), contra 45,16% do petista, em uma diferença de 1,87 pontos percentuais e cerca de 2,22 milhões de votos.

Neste domingo (25), Lula (PT) somou mais de 64,2 milhões de votos, 51,78% dos válidos, contra 59,8 milhões de Flávio Bolsonaro (PL), equivalente a 48,22%. O petista terminou o pleito com vantagem de 4,38 milhões de votos.

Nos três maiores colégios eleitorais do Sudeste o resultado teve diferenças importantes. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, Flávio manteve a liderança, com uma distância que diminuiu.

Já em Minas Gerais, Lula reverteu a desvantagem do primeiro turno e passou à frente do adversário.

Historicamente, candidatos que tiveram vantagem em Minas Gerais terminaram vitoriosos do pleito. Com o resultado deste domingo (25), o marco se mantém.


Minas virou; São Paulo e Rio encolheram a vantagem de Flávio

No Sudeste, o candidato Flávio Bolsonaro (PL) recebeu 52,8% dos votos válidos do segundo turno, contra 47,2% de Lula (PT).

O petista passou à frente do adversário somente em Minas Gerais, enquanto conseguiu encolher a vantagem do primeiro turno nos outros três colégios.

Veja no infográfico abaixo como mudaram os votos entre os três maiores colégios eleitorais: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais:

Minas virou; São Paulo e Rio encolheram a vantagem de Flávio

Margem entre os dois candidatos nos três maiores colégios eleitorais do Sudeste, do 1º para o 2º turno, em pontos percentuais de votos válidos.

Barra para cima: Lula (PT) à frente Barra para baixo: Flávio Bolsonaro (PL) à frente
+13,73 3,42 mi votos
+7,70 2,02 mi votos
1º turno 2º turno
São Paulo
Vantagem de Flávio caiu 6,03 p.p.
+13,60 1,27 mi votos
+6,20 604 mil votos
1º turno 2º turno
Rio de Janeiro
Vantagem de Flávio caiu 7,40 p.p.
VIRADA
+4,91 589 mil votos
+0,78 99 mil votos
1º turno 2º turno
Minas Gerais
Lula passou à frente: oscilação de 5,69 p.p.

Percentual de votos válidos e votos absolutos

Altura das barras proporcional ao percentual. Votos em milhões.

Lula (PT) Flávio Bolsonaro (PL)

São Paulo

38,20% 9,51 mi
51,93% 12,92 mi
1º turno
46,15% 12,11 mi
53,85% 14,13 mi
2º turno

Rio de Janeiro

39,41% 3,69 mi
53,01% 4,97 mi
1º turno
46,90% 4,57 mi
53,10% 5,17 mi
2º turno

Minas Gerais

43,33% 5,19 mi
48,24% 5,78 mi
1º turno
50,39% 6,33 mi
49,61% 6,23 mi
2º turno

Votos exatos

Estado e turnoLulaFlávioMargem
São Paulo, 1º turno9.505.41312.922.023Flávio +3.416.610
São Paulo, 2º turno12.110.44214.131.746Flávio +2.021.304
Rio de Janeiro, 1º turno3.693.0214.966.844Flávio +1.273.823
Rio de Janeiro, 2º turno4.565.2865.168.902Flávio +603.616
Minas Gerais, 1º turno5.188.9365.777.548Flávio +588.612
Minas Gerais, 2º turno6.329.6466.230.929Lula +98.717

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Percentuais sobre votos válidos. Margens calculadas a partir dos dados oficiais.


Em São Paulo, no primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 51,93% dos votos válidos, contra 38,20% de Lula. A diferença entre os dois era de 13,73 pontos percentuais, o equivalente a 3,4 milhões de votos.

No segundo turno, Flavio ampliou a votação para 53,85%, enquanto Lula saltou para 46,15%, reduzindo a diferença para 7,70 pontos percentuais, 6,03 a menos do que no primeiro turno. Em números absolutos, o salto reduziu a diferença para 2 milhões de votos.

No Rio de Janeiro, a diferença foi semelhante à São Paulo. Em primeiro turno, Flávio saiu à frente com 53,01% dos votos válidos, contra 39,41% de Lula, vantagem inicial de 13,60 pontos percentuais e 1,2 milhões de votos.

Neste domingo (25), a diferença caiu para 6,2 pontos percentuais, com 53,10% de Flávio e 46,90% de Lula, o que diminuiu a desvantagem para cerca de 600 mil votos. 

Já em Minas Gerais, o petista conquistou uma virada. Flávio possuía 48,24% dos votos válidos, contra 43,33% de Lula. A diferença de 4,94 pontos percentuais em favor do candidato do PL virou para 0,78 pontos de vantagem para Lula.

O resultado foi 50,43% dos votos válidos para Lula, enquanto Flávio recebeu 49,57%.  Em números absolutos, o petista estava 588 mil votos atrás do adversário, terminando o segundo turno com 98,7 mil votos à frente.

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