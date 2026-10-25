Ricardo Stuckert / PR Lula

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou a maior votação absoluta da história das eleições presidenciais brasileiras neste domingo (25). Reeleito para um quarto mandato, o presidente recebeu mais de 64,2 milhões de votos no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL), superando seu próprio recorde, estabelecido em 2022.

Com 99,9% das seções eleitorais totalizadas, Lula somava 64.217.873 votos, equivalentes a 51,78% dos válidos. Flávio tinha 59.806.787, ou 48,22%. A diferença entre os candidatos ultrapassava 4,4 milhões de votos. Os números ainda estavam sujeitos a atualização até a conclusão da apuração.

A marca anterior pertencia ao próprio petista. Há quatro anos, Lula havia recebido 60.345.999 votos ao derrotar Jair Bolsonaro (PL), tornando-se o primeiro presidente brasileiro a conquistar um terceiro mandato pelo voto direto.

Como foram as quatro vitórias de Lula

O crescimento da votação absoluta acompanha a trajetória eleitoral do presidente e a ampliação do eleitorado brasileiro ao longo das últimas décadas.

Na primeira vitória, em 2002, Lula recebeu 52.793.364 votos no segundo turno contra José Serra (PSDB). Quatro anos depois, conquistou a reeleição com 58.295.042 votos diante de Geraldo Alckmin (PSDB).

Depois de permanecer fora das disputas presidenciais de 2010, 2014 e 2018, o petista voltou a concorrer em 2022 e ultrapassou pela primeira vez a marca de 60 milhões de votos.

Em comparação com 2022, Lula recebeu pelo menos 3,8 milhões de votos adicionais. O aumento ocorreu em uma eleição na qual o número de eleitores aptos a votar também cresceu.

Recorde de votos não significa maior percentual

Embora tenha conquistado mais votos do que em qualquer outra disputa presidencial, Lula não registrou seu melhor desempenho percentual.

Esse resultado continua sendo o de 2006, quando venceu Geraldo Alckmin com 60,83% dos votos válidos.

Em 2002, o petista havia recebido 61,27%. Já em 2022, venceu com 50,90%, diante dos 49,10% de Jair Bolsonaro.

Neste domingo, a diferença percentual sobre Flávio Bolsonaro ficou próxima de 3,5 pontos.

A comparação mostra que o recorde de 2026 é de quantidade absoluta de votos, e não de proporção do eleitorado que escolheu o presidente.

Eleição também teve virada inédita entre turnos

A votação recorde ocorreu em uma disputa que já havia produzido outro resultado histórico.

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou na liderança, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.

Três semanas depois, o petista reverteu a diferença e venceu a eleição.

Foi a primeira vez desde a adoção do sistema de dois turnos, em 1989, que um candidato chegou à Presidência depois de terminar a primeira votação atrás do adversário.

O segundo turno também registrou maior comparecimento. Segundo os dados divulgados pela Justiça Eleitoral, a abstenção caiu de 21,08%, no primeiro turno, para cerca de 19,21% na votação decisiva.

A redução representa aproximadamente 3 milhões de eleitores adicionais nas urnas.

Com a vitória, Lula se torna o primeiro político brasileiro eleito presidente quatro vezes pelo voto direto. Seu novo mandato começará em 5 de janeiro de 2027, com Geraldo Alckmin (PSB) novamente na Vice-Presidência.