Divulgação/Arco Lorenzo Pazolini





Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi eleito governador do Espírito Santo neste domingo (25), após vencer o segundo turno das eleições. Com (número) votos, correspondentes a 52,01% dos votos válidos, o candidato superou Ricardo Ferraço (MDB), que recebeu 47,99% dos votos, com 97% das urnas apuradas.

A vitória define quem ficará à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos, com mandato a partir de 2027.



Quem é Lorenzo Pazolini?

Lorenzo Silva de Pazolini tem 44 anos, nasceu em 20 de maio de 1982, em Vitória, capital do Espírito Santo. É formado em Direito, possui pós-graduação em Gestão de Segurança Pública e construiu sua trajetória profissional como delegado da Polícia Civil, com atuação na área de proteção à criança e ao adolescente.

Sua carreira política começou em 2018, quando foi eleito deputado estadual pelo Espírito Santo. Dois anos depois, disputou a Prefeitura de Vitória e venceu o segundo turno com 58,50% dos votos válidos. Em 2024, foi reeleito prefeito no primeiro turno, com 56,22% dos votos.