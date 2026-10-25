Divulgação/Gov. Estado SP Lei Seca em São Paulo

A regulamentação do consumo e da venda de bebidas alcoólicas nas Eleições 2026 não é unificada em todo o país. A decisão cabe a cada Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em parceria com as Secretarias de Segurança Pública estaduais. Devido a essa descentralização, a maioria dos estados tem abandonado a restrição, chamada "Lei Seca eleitoral", ou adotado apenas proibições pontuais.

Então, o que mudou no 2º turno? Pouca coisa. As regras mantêm o mesmo padrão do 1º turno, apenas com a reconfirmação oficial de cada região. Confira, abaixo, as restrições e permissões já confirmadas pelas administrações estaduais.



Minas Gerais: o governo estadual e as forças de segurança, em alinhamento com o Gabinete Institucional de Segurança do TRE-MG, decidiram não proibir a comercialização de bebidas.

Paraná: a Secretaria da Segurança Pública informou que não prevê a adoção da medida, considerando o histórico de pleitos anteriores sem restrição. A última aplicação da Lei Seca no estado ocorreu em 2020.

Santa Catarina: a Secretaria de Segurança Pública confirmou a ausência de restrição para venda ou consumo, mantendo as forças policiais e bombeiros em atendimento de rotina.

Rio de Janeiro: mantém a tradição de não aplicar a Lei Seca eleitoral, prática vigente no estado desde 1996.

São Paulo: a orientação oficial do estado também é pela ausência de restrições no segundo turno.

Tocantins: a proibição de bebidas varia por cidade: em Palmas, vai das 0h às 17h no domingo; em Araguaína e Porto Nacional, das 18h de sábado às 18h de domingo.

Bahia: a restrição ao comércio varia por região, com portarias eleitorais fixando normas específicas para ambos os turnos em 11 municípios: Morro do Chapéu, Mulungu do Morro, Ibotirama, Várzea Nova, Aiquara, Dário Meira, Itagi, Itagibá, Cafarnaum, Morpará e Paratinga.

Pará: a venda e o fornecimento de bebidas alcoólicas ficam proibidos em todos os estabelecimentos e eventos da 0h às 18h no domingo de votação.

Alagoas: venda e comercialização proibidas das 3h às 18h nos estabelecimentos e por ambulantes.

Goiás: as regras variam por zona eleitoral. Em Valparaíso de Goiás e Cidade Ocidental, as autoridades proíbem a venda das 19h de sábado às 18h de domingo; Cocalzinho veda da 0h às 18h de domingo; enquanto Anápolis mantém o comércio liberado.

Maranhão: o comércio e o consumo de bebidas alcoólicas ficam proibidos em locais públicos de todo o estado neste domingo (04), da 0h às 22h, por ordem da Secretaria de Segurança Pública.

Piauí: A compra e a venda de bebidas alcoólicas ficam proibidas em estabelecimentos e espaços públicos das 0h às 18h no domingo de votação.

Acre: proibição em todo o território estadual, da 0h às 22h de domingo (horário local).



Amapá: proibição em todo o território estadual, das 22h de sábado às 18h de domingo.

Amazonas: proibição em todo o território estadual, das 2h às 17h de domingo.

Roraima: proibição em todo o território estadual, das 23h de sábado às 17h de domingo.



Rondônia: a proibição muda conforme o município e a zona eleitoral. Em Alto Paraíso e Monte Negro, a proibição acontecerá entre 0h e 16h de domingo. Em Buritis e Campo Novo de Rondônia, a restrição vai das 18h de sábado às 18h de domingo.

Mato Grosso: sem restrições previstas para o domingo.



Mato Grosso do Sul: venda e o consumo de bebidas alcoólicas estarão permitidos em Mato Grosso do Sul durante o segundo turno das eleições.

Ceará: diferentemente do primeiro turno, quando houve restrições à comercialização e ao consumo de bebidas alcoólicas, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) decidiu não aplicar a chamada Lei Seca durante o segundo turno das eleições.

Rio Grande do Norte: repete a liberação da venda e do consumo de bebidas alcóolicas no dia de votação.



Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Sul, Sergipe e Espírito Santo: nenhuma regra divulgada para o segundo turno. Geralmente, os estados não aderem à Lei Seca Eleitoral; o mesmo foi aplicado no primeiro turno.

A liberação das vendas não dá aval para que o eleitor gere desordem ou atrapalhe a votação; ir às urnas sob efeito de álcool e comprometer o processo eleitoral pode resultar em punições.