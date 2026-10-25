MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Urna eletrônica

Este domingo (25) marca a volta às urnas em todo o Brasil. O segundo turno das Eleições 2026 será realizado para definir o presidente da República e, em seis unidades da Federação, também o governador. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Além das disputas nacionais e estaduais, eleitores de sete municípios brasileiros participarão de eleições suplementares para escolher prefeito e vice-prefeito. Em Goiatins, no Tocantins, a votação será ainda mais ampla, com três cargos em disputa (prefeitura, governo e Presidência).

Onde haverá segundo turno para presidente?

A votação para presidente da República ocorre em todo o território nacional. A disputa é entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), que avançaram para a segunda etapa após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro.

Os eleitores devem comparecer à seção eleitoral indicada pela Justiça Eleitoral para registrar o voto. Quem não votou no primeiro turno também pode participar desta etapa, desde que esteja com a situação eleitoral regular.

Quais estados também vão escolher governador?

Além da disputa presidencial, eleitores de cinco estados e do Distrito Federal vão definir quem ocupará o governo estadual pelos próximos anos.

Confira onde haverá votação para governador e vice-governador:

Acre;

Amazonas;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Rio Grande do Norte;

Tocantins.

Nesses locais, a urna eletrônica exibirá primeiro a opção para governador e, depois, para presidente da República. Nos demais estados, os eleitores votarão apenas para presidente, com exceção dos municípios que também terão eleição suplementar ou consulta popular.

Sete cidades terão eleição para prefeito e vice

No mesmo domingo, sete municípios brasileiros realizarão eleições suplementares para escolher novos prefeitos e vice-prefeitos. A medida ocorre quando a Justiça Eleitoral determina a realização de uma nova votação para preencher os cargos municipais.

As cidades que terão eleições suplementares são:

Arroio do Sal (RS);

Santana do Itararé (PR);

Itaguaí (RJ);

Goiatins (TO);

Macedônia (SP);

Martinópolis (SP);

Narandiba (SP).

Nesses municípios, os eleitores também votarão para presidente da República. Em Goiatins, além da escolha municipal e da disputa presidencial, haverá votação para governador do Tocantins.

Os candidatos eleitos para prefeito e vice-prefeito cumprirão mandato até 31 de dezembro de 2028.

Como consultar o local de votação?

Antes de sair de casa, o eleitor pode confirmar o endereço da seção eleitoral pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral. A consulta está disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na área de serviços eleitorais, e no aplicativo e-Título.

É importante conferir as informações com antecedência, pois pode haver mudanças nos locais de votação.

Qual é o horário da votação?

As urnas estarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. O eleitor deve ficar atento ao horário oficial e consultar previamente o endereço da seção.

Para votar, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Quem utiliza o e-Título também pode apresentar a versão digital com fotografia, desde que o aplicativo esteja atualizado e a identificação esteja disponível.

A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores verifiquem a situação do título e o local de votação antes de sair de casa, para evitar imprevistos no dia do pleito.