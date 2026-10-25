Edson Fachin, ministro do STF, vota no segundo turno das Eleições 2026
Reprodução/CNN
Edson Fachin, ministro do STF, vota no segundo turno das Eleições 2026

O presidente Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, votou neste domingo (25) no  segundo turno  das eleições gerais, em Brasília (DF). O ministro chegou ao colégio eleitoral por volta das 11h, na Asa Sul, região nobre da capital federal

No local, Fachin fez declarações breves em defesa do respeito às decisões democráticas e à  "soberania popular"

É preciso sempre lembrar que toda autoridade emana do povo e, portanto, é fundamental que sejam respeitadas as escolhas que derivarem da manifestação da soberania popular. Brasil precisa de paz e tranquilidade, para a partir de amanhã, enfrentar os desafios em diversas áreas Edson Fachin


Segundo turno

O segundo turno das eleições acontece neste domingo (25) em todo o país. A votação segue até as 17h.

Nesta etapa, os eleitores de todo o país decidem o próximo presidente da República. O senador  Flávio Bolsonaro (PL) e o atual presidente  Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a presidência.

Além disso, cinco estados e o Distrito Federal também vão escolher o próximo governador. Os candidatos são:

  • Acre: Mailza Assis (Progressistas) e Alan Rick (Republicanos);
  • Amazonas: Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL);
  • Espírito Santo: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB);
  • Rio Grande do Norte: Allyson (União) e Cadu de Lula (PT);
  • Tocantins: Professora Dorinha (União) e Vicente Júnior (PSDB);
  • Distrito Federal: Celina Leão (Progressistas) e Leandro Grass (PT).


Em sete municípios brasileiros, excepcionalmente, eleitores escolherão também prefeito e vice-prefeito. Isso ocorre por meio de um processo chamado eleição suplementar, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) quando um cargo de representante fica disponível antes da conclusão do mandato.

O pleito suplementar acontece em  Arroio do Sal (RS), Santana do Itararé (PR), Itaguaí (RJ), Goiatins (TO) e em três cidades paulistas: Macedônia, Martinópolis e Narandiba.

O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos, mas que já tenham tirado título de eleitor.


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