Reprodução Celina Leão

Celina Leão (PP) foi reeleita governadora do Distrito Federal neste domingo (25), após vencer o segundo turno das eleições. Com 892.545 votos, correspondentes a 57,22% dos votos válidos, a candidata superou Leandro Grass (PT), que recebeu 42,88% dos votos, com 90% das urnas apuradas, até o momento.

A vitória define quem ficará à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos, com mandato a partir de 2027.



Quem é Celina Leão?

Celina Leão Hizim Ferreira tem 49 anos, nasceu em 2 de março de 1977, em Goiânia (GO), e é formada em Administração de Empresas e Direito. Construiu sua trajetória política no Distrito Federal, onde iniciou a carreira política em 2010, ao ser eleita deputada distrital.

Em 2014, foi reeleita para a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) e, no ano seguinte, assumiu a presidência da Casa. Em 2018, foi eleita deputada federal pelo Progressistas (PP), partido ao qual permanece filiada. Na Câmara dos Deputados, atuou na defesa de pautas relacionadas aos direitos das mulheres e coordenou a bancada feminina.

Em 2022, foi eleita vice-governadora do Distrito Federal na chapa de Ibaneis Rocha (MDB). Em 30 de março de 2026, assumiu o governo distrital após a renúncia do então governador.