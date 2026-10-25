Ricardo Stuckert Cadu de Lula

Cadu de Lula (PT) foi eleito governador do Rio Grande do Norte neste domingo (25), após vencer o segundo turno das eleições. Com 1.072.380 votos, correspondentes a 50,78% dos votos válidos, o candidato superou Allyson Bezerra (União), que recebeu 49,22% dos votos (1.039.615 votos). Acirrada, a eleição foi matematicamente definida com 99,94% das urnas apuradas.

A vitória define quem ficará à frente do governo estadual pelos próximos quatro anos, com mandato a partir de 2027.

Quem é Cadu de Lula?

Carlos Eduardo Xavier, conhecido como Cadu de Lula, tem 48 anos, nasceu em 14 de junho de 1978, no Rio de Janeiro (RJ). É engenheiro e auditor fiscal de carreira, com atuação na administração pública do Rio Grande do Norte.

Sua trajetória profissional foi construída principalmente na gestão pública estadual. Servidor da área fiscal desde 2005, ocupou cargos na administração tributária e financeira do estado.

Durante o governo de Fátima Bezerra (PT), assumiu a Secretaria de Estado da Tributação e, posteriormente, a Secretaria da Fazenda, participando da condução das políticas econômicas e fiscais do governo.