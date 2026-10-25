Reprodução/ iG Guilherme Carvalho e Érica Anitta, cientistas políticos

A decisão de prorrogar a votação do segundo turno das eleições até as 19h provocou críticas de cientistas políticos ouvidos pelo iG, na live do segundo turno das eleições 2026. Eles alertaram para os possíveis impactos da medida sobre a confiança da população no sistema eleitoral.

Para Guilherme Carvalho, cientista político da Universidade de Brasília (UnB), a decisão abre espaço para questionamentos judiciais por parte dos candidatos derrotados e pode ampliar a politização de decisões da Justiça.





“Abriu agora, com essa confusão entre TSE e STF, uma verdadeira avenida para contestações judiciais de quem for o eventual derrotado. E isso é péssimo”, afirmou Carvalho.

O especialista ressaltou que o problema não está necessariamente na prorrogação do horário de votação, mas na ausência de regras claras para orientar decisões desse tipo. Segundo ele, o Código Eleitoral não prevê de maneira suficientemente clara situações como essa, nem estabelece parâmetros de responsabilização para gestores que prejudiquem o acesso dos eleitores aos locais de votação.

Carvalho também demonstrou preocupação com o desgaste da confiança nas instituições e com a possibilidade de a Justiça ser cada vez mais acionada para resolver questões de organização do processo eleitoral. Para ele, a falta de previsibilidade pode alimentar disputas políticas e comprometer a credibilidade das eleições.

“Quanto mais lacunas para judicializar, pior é para todos os candidatos e para a própria democracia”, disse, defendendo ainda que os legisladores discutam uma reforma política para preencher essas brechas e estabelecer limites mais objetivos para situações excepcionais.

Decisão tardia preocupa

A cientista política Érica Anitta, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), também avaliou que a medida pode prejudicar a confiança da população no processo eleitoral. Para ela, a decisão foi tomada em um momento que dificultou a compreensão dos efeitos sobre a apuração dos votos.

“É impensável você tomar uma decisão tão tardia e acreditar que isso não vai ter nenhum tipo de impacto”, afirmou.





Érica destacou que a democracia depende da confiança nas instituições e que decisões tomadas sem clareza podem abrir espaço para suspeitas sobre a validade dos procedimentos eleitorais. A especialista observou que a publicação da decisão às 17h02, quando o horário regular de encerramento da votação era às 17h, ocorreu em um momento particularmente delicado, já que a apuração brasileira costuma avançar rapidamente.

“Isso abre vários precedentes para desconfiança, para julgamentos em relação à validade das coisas e para um desânimo ainda maior”, declarou.

Érica também ressaltou a mobilização dos eleitores durante a campanha e afirmou que o episódio pode gerar frustração entre pessoas que participaram do pleito com grandes expectativas.