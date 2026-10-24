Marcelo Camargo/Agência Brasil Wind banners só podem ser usados até sábado (24) às 22h





Neste domingo (25), os eleitores voltam às urnas para o segundo turno das eleições estaduais, presidenciais e também para as eleições suplementares, que ocorrem em apenas sete cidades do país. As ações de propaganda e divulgação de propostas, contudo, chegam ao fim antes do dia da votação, neste sábado (24).

Para a véspera do pleito, a legislação eleitoral estabelece regras rígidas. O prazo-limite para quase todas as ações presenciais e de rua é até as 22h. Conheça os casos:

Carreatas



De acordo com a determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as caminhadas, carreatas e passeatas devem ser encerradas até as 22h do sábado (24).



Distribuição de "santinhos"

A campanha eleitoral dos candidatos deve encerrar a distribuição de materiais gráficos como panfletos, santinhos e adesivos até as 22h do sábado (24). O posicionamento de wind banners, as bandeiras com informações dos candidatos distribuídas pelas calçadas, deve seguir a mesma regra e prazo.

Carros de som

O mesmo vale para a circulação de carros de som reproduzindo jingles ou mensagens dos candidatos nas ruas. Eles devem encerrar as atividades até as 22h do sábado.

Transporte de armas e munições



A lei eleitoral estabelece ainda regras para os caçadores, atiradores e colecionadores de armas (CACs). A partir das 22h deste dia 24, eles não podem mais circular pelas ruas transportando armas ou munições em todo o Brasil. A restrição se estende até a segunda-feira (26), após as eleições.



E o eleitor?



Depois das limitações do sábado, só serão permitidas as manifestações silenciosas e individuais até o dia do pleito. Os eleitores poderão utilizar camisetas, bonés, bandeiras e adesivos dos candidatos, mas não serão permitidas aglomerações que caracterizem ato eleitoral.



O que não é mais permitido (nem hoje)



Propaganda online



As propagandas eleitorais com circulação paga ou impulsionada nas redes sociais foram encerradas na última quinta-feira (22), por isso, neste sábado, já não devem mais estar disponíveis.



Comícios eleitorais



Encerraram-se obrigatoriamente na quinta-feira que antecede a eleição. Neste caso, no último dia 22. Os comícios podem ser estender até, no máximo, as 2h da manhã de sexta-feira.

Comícios eleitorais são eventos promovidos pelos partidos políticos em espaços públicos ou privados, para apresentar propostas, discursos e manifestações de apoio.

Conteúdos gerados por IA

Publicação ou republicação de conteúdos gerados ou alterados por inteligência artificial (com imagem/voz de candidatos) estão vedadas.

Propaganda eleitoral no rádio e na TV

O horário eleitoral gratuito e os comerciais na TV/rádio acabaram nessa sexta-feira (23).



