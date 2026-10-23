Luís Granado Previsão do tempo para o dia da eleição (25) tem calor no Norte e no Centro-Oeste e chuva no Sul e no Sudeste

Quem vai votar deve ficar atento ao clima no domingo (25), data do segundo turno das Eleições 2026. Das 8h às 17h, há previsão de chuva e frio no Sudeste e Sul do país, enquanto o calor intenso deve se concentrar no Norte, Centro-Oeste e em parte do Nordeste.

Veja a previsão por região:

Sudeste

Uma faixa de instabilidade contribui para a presença de temporais. Em São Paulo, as chuvas devem começar logo pela manhã e se estender pela tarde, com mínima de 17 °C e máxima de 20 °C.

No Rio de Janeiro também há possibilidade de chuva e nebulosidade, principalmente no período da tarde para a noite. As temperaturas ficarão em torno dos 24 °C e 25 °C.

Já em Belo Horizonte, o termômetro gira em torno dos 30 °C, mesmo com pancadas de chuva e temporais.

A tendência é de que a capital mais quente do Sudeste seja Vitória, no Espírito Santo, com máxima de 33°C.

Sul

É a região com as menores temperaturas previstas para o dia da votação. Em Curitiba, com as chuvas e temporais, as temperaturas ficarão entre 13 °C e 18 °C.

Nas demais capitais, devido à nebulosidade e à chuva fraca, as temperaturas serão amenas. Porto Alegre varia entre 16 °C e 19 °C e Florianópolis, entre 17 °C e 20 °C.

Centro-Oeste

O Centro-Oeste tem maior risco de instabilidades. Em Cuiabá, os termômetros devem chegar a 38°C, e em Goiânia, a 37°C. Brasília tem temperaturas próximas a 34°C.

É esperado que essas capitais tenham uma manhã de sol e uma tarde com chuvas irregulares. Determinados locais podem ter pouco ou nenhum registro de chuva, e outros, pancadas fortes.

Norte

O Norte tem temperaturas entre 23 °C e 25 °C. Palmas, no Tocantins, é a cidade mais quente da região, com 39 °C. Logo em seguida, vem Manaus, com 38 °C.

Rio Branco e Porto Velho devem registrar 37°C, com pancadas de chuva da tarde para a noite.

Com o vento reduzindo a sensação térmica, Macapá alcançará os 34 °C, e Belém, os 33 °C.

Nordeste

No litoral do Nordeste, as mínimas ficam entre 24 °C e 27 °C. Teresina, no Piauí, lidera o ranking de calor, com 39 °C.

Em São Luís, Fortaleza, João Pessoa, Recife e Salvador, a máxima fica entre 30 °C e 32 °C, e Natal, Maceió e Aracaju, próxima ou abaixo dos 30 °C.

Pode haver chuva rápida ou isolada perto da costa, mas, até o momento, sem indicação de chuvas fortes durante o domingo de eleição.



