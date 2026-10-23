Ricardo Stuckert, PR Lula / Campanha Flávio Bolsonaro Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) entregaram novos documentos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a divulgação de dados bancários e telefônicos, mas não tornaram públicas as informações. A movimentação ocorreu após o ministro André Mendonça decidir que os candidatos podem abrir os próprios sigilos sem autorização judicial.

A equipe jurídica de Lula pediu que o TSE requisite os dados diretamente aos órgãos responsáveis e publique toda a documentação simultaneamente, em um único site. Segundo os advogados, a medida evitaria alterações nos valores e garantiria a integridade das informações.

Já a campanha de Flávio concordou com o entendimento de Mendonça, segundo o qual cabe a cada pessoa decidir se quer divulgar os próprios dados. Os advogados do senador, porém, cobraram que Lula apresente primeiro informações sobre os gastos do cartão corporativo da Presidência.

Lula quer divulgação simultânea dos dados

A equipe do presidente afirmou que não pediu autorização ao TSE para divulgar as informações. O objetivo, segundo os advogados, seria garantir que os dados viessem de fontes oficiais e fossem publicados ao mesmo tempo, com autenticidade e integralidade.

O pedido foi apresentado conjuntamente pelas duas campanhas, de acordo com a manifestação de Lula no processo. Mesmo assim, após a decisão de Mendonça, os advogados do petista voltaram a defender que a Justiça Eleitoral centralize a divulgação.

Flávio diz que cada candidato pode abrir o sigilo

Os advogados do senador afirmaram que a decisão do ministro deixou claro que a divulgação dos dados depende da vontade dos próprios titulares. A campanha sustenta que cada candidato é livre para abrir os sigilos bancário e telefônico, sem necessidade de ordem judicial.

Apesar disso, a equipe de Flávio não anunciou a divulgação imediata dos próprios dados. Os advogados pediram que Lula apresente primeiro os gastos do cartão corporativo da Presidência.

Procurações foram entregues ao TSE

As duas campanhas também apresentaram procurações autorizando a publicação de informações sigilosas. Os documentos ligados a Lula mencionam o cumprimento de um compromisso assumido durante a campanha eleitoral.

Já as procurações apresentadas por aliados de Flávio condicionam a divulgação a uma decisão judicial do TSE. Mendonça, no entanto, afirmou que a Corte não deve determinar quais informações os candidatos precisam apresentar publicamente.



