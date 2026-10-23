@elberxavieraraujo (ig) | @myhoodbr/Paulo Pinto/Agencia Brasil Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) em campanhas eleitorais

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 50,5% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 49,5%, segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada nesta sexta-feira (23).

Na pesquisa anterior, divulgada em 17 de outubro, Flávio tinha 51,2% e Lula, 48,8%.

Intenção de voto

Nos votos totais, que incluem brancos, nulos e indecisos, Flávio tem 48%, enquanto Lula soma 47%. Outros 3% afirmam que votarão em branco ou nulo, e 2% não sabem ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Flávio registra 47% e Lula, 46%. Outros 7% estão divididos entre indecisos e eleitores que pretendem votar em branco ou nulo.

Metodologia

A pesquisa Ipespe/Abrapel entrevistou 1.500 eleitores em todo o país entre 20 e 22 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04350/2026.